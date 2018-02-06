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Грибаускайте: «Искандеры» угрожают половине столиц Европы

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Российские ракеты «Искандер», находящиеся в Калининградской области, представляют «угрозу половине столиц Европы», заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. Как сообщает Deutschlandfunk, политик также похвалила батальон НАТО в Литве, который «эффективно» выполняет задачу по «устрашению России».
Грибаускайте: «Искандеры» угрожают половине столиц Европы
Reuters

Президент Литвы Даля Грибаускайте обвинила Россию в «долгосрочном размещении ракет с ядерными боеголовками в Калининградской области», сообщает Deutschlandfunk. По её словам, ракеты «Искандер» угрожают половине столиц Европы». От дальнейших комментариев политик отказалась.

Как сообщает Deutschlandfunk, ранее Грибаускайте дала положительную оценку батальону НАТО в Литве, формирование которого началось с прошлого года. Тем самым альянс «быстро и эффективно» улучшил «устрашение России», отметила президент. В ответ на «аннексию Крыма» НАТО отправило в три прибалтийских государства и в Польшу около 1 тыс. солдат, напоминает издание.
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источник
Deutschlandfunk Германия Европа
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