GT: на армейских играх прорекламировать свой ВПК сможет не только Россия, но и Китай

В рамках Армейских международных игр на своей территории Китай проведёт соревнования сразу в нескольких дисциплинах, сообщает Global Times. Во время состязаний участники получат возможность поближе познакомиться с достижениями китайского ВПК, что, по мнению экспертов, может стать хорошей рекламой для потенциальных покупателей.

На территории Китая четвёртые Армейские международные игры стартовали в воскресенье 29 июля в уезде Корла Синьцзян-Уйгурского автономного района. По мнению экспертов, мероприятие может стать хорошей рекламой для продукции военно-промышленного комплекса (ВПК) Поднебесной, пишет Global Times.

Представитель Народно-освободительной армии КНР (НОАК), старший полковник Ляо Яньлин рассказал журналистам, что до 11 августа Китай проведёт конкурс «Морской десант», турнир противовоздушной обороны «Чистое небо», состязания инженерных войск «Безопасный маршрут» и поединок мотострелков «Суворовский натиск». В играх примут участие 358 человек из Китая, Белоруссии, Египта, Ирана, Казахстана, Пакистана, России, Узбекистана, Венесуэлы и Зимбабве. Также Индия и Армения направили на соревнования наблюдателей.

На церемонии открытия армейских игр со своей стороны Китай продемонстрировал танки, ракетные пусковые установки, вертолёты Harbin Z-9 и CAIC WZ-10. Во время «Морского десанта» и «Чистого неба» участники будут использовать китайскую технику. Также в рамках «Суворовского натиска» команды всех стран, кроме России, задействуют китайские БМП «Тип 86А».

«Армейские международные игры — это не просто игры, но и реклама для продукции ВПК», — объяснил изданию военный аналитик Сун Чжунпин. Большинство участников, включая Венесуэлу, Зимбабве и Пакистан, нередко приобретают оружие у России и Китая, и во время соревнований потенциальные покупатели могут испытать товары в условиях, приближенных к боевым.

Китайским козырем можно назвать десантируемую технику, поскольку, как отметил эксперт, попросивший не называть его имя, Поднебесная — единственная страна, которая посвящает так много сил разработке этого направления, на случай «решения тайваньского вопроса».