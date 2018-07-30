Deutsche Welle поведал о том, как в российских летних лагерях разжигают огонь патриотизма

На фоне развития военно-патриотического воспитания особой поддержкой и популярностью в России стали пользоваться летние лагеря, где детей учат обращаться с оружием и выполнять боевые задачи, сообщает Deutsche Welle. Пропагандируемые в них ценности падают в молодых людях на благодатную почву, разжигая в их сердцах огонь патриотизма, отмечает немецкое издание.

Игры в войну вместо летних каникул. Это настоящие автоматы Калашникова, но без боевых патронов. В военном лагере «Разведбат» эти ребята в униформе учатся их заряжать и стрелять. Детям здесь от 10 до 16 лет. Никита в таком военном лагере в первый раз. 15-летний парень — москвич. Как и многие здесь, он хочет попробовать, что такое солдатская жизнь.

НИКИТА, воспитанник лагеря: Ты здесь не чувствуешь себя обычным гражданином Российской Федерации. Чувствуешь себя военным, возможно, даже в другой стране какой-то на секретном задании. Совершенное отличие от обычной жизни.

Сегодня ребята будут карабкаться наверх. Их задача — обыскать задание в поисках террористов. В российской армии это реальный боевой сценарий. Все инструкторы в лагере когда-то служили или до сих пор служат в российской армии.

АЛЕКСЕЙ, инструктор военного лагеря «Разведбат»: Была бы моя воля, я бы заставлял ребят спать и есть с оружием. Мужчина должен всегда иметь при себе оружие, ведь он должен защищать слабых и женщин. Раз у него нет оружия, значит он уже больше не мужчина.

«Разведбат» — это частный летний лагерь. Он не финансируется государством. Но идея, которая за этим стоит, вписывается в общие настроения в стране. Последние опросы показывают, что больше 90% россиян считают себя патриотами.

Пока что в России таких военных лагерей, как этот, мало. Но ситуация может измениться. В указе «О развитии патриотического воспитания» таким лагерям отдаётся особое предпочтение.

АЛЕКСЕЙ СКОТНИКОВ, инструктор военного лагеря «Разведбат»: У нас должно быть сильное поколение. Мы должны уметь защищать и оберегать свою Родину. И воспитывать адекватных детей. Если честно говорить правду, в 90-ые годы очень сильно было упущено поколение. Возможно, мы до сих пор пытаемся это компенсировать. И поэтому государство делает акцент именно на эти военно-патриотические лагеря.

Перед сном отряд оглядывается на прошедший день. Уставшие от тяжёлых тренировок и полные любопытства в ожидании новых приключений. Существующие в этом лагере ценности падают в молодых людях на благодатную почву.

НИКИТА: Патриотизм — это важно. Любовь к своей родине. И здесь это также вырабатывается. Если это чувство в тебе есть, то здесь оно развивается. Быть без патриотизма здесь невозможно.

Пока что Никита не определился с тем пойдёт ли он потом в армию. Но в других этот лагерь определённо разжёг новый огонь.

Дата выхода в эфир 28 июля 2018 года