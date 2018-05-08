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Euronews: «Ночные волки» почтили память освободителей Праги и взяли курс на Берлин
Участники международного мотопробега «Дороги Победы» приехали в Прагу и возложили цветы к мемориалу советским солдатам, освобождавшим Восточную Европу от нацизма. Однако «Ночных волков» и примкнувших к ним европейских байкеров в Чехии встретили не только сторонники: на Ольшанском кладбище их ждала и акция протеста, организованная движением «Пульс Европы», передаёт Euronews.

Мотоциклисты из известного российского клуба «Ночные волки» прибыли в Прагу. Международный мотопробег «Дороги Победы» проходит в четвёртый раз. Байкеры повторяют путь советских солдат, проделанный во время Великой Отечественной войны.

Руководитель мотопробега Андрей Бобровский говорит:
 
АНДРЕЙ БОБРОВСКИЙ, руководитель мотопробега «Дороги Победы»: Прага у нас всегда была таким непростым местом, центром такого сопротивления: здесь идёт сопротивление добра, разума с какими-то вещами непонятными и неадекватными, вот... А так, люди нас всегда встречали —  вот посмотрите, сколько людей, всегда прекрасно.
 
«Ночных волков» в Праге встретили не только сторонники. На Ольшанском кладбище их ждала также и акция протеста, организованная гражданским движением «Пульс Европы». В результате потасовок два человека были задержаны.
 
ПРОТЕСТУЮЩАЯ: То, что они делают, сидя на американских мотоциклах, — это провокация. Они это делают, чтобы поддержать Путина.
 
ДРУГАЯ ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Они хотят показать нам, что Россия большая и что она подбирается к нам всё ближе и ближе.
 
Участники мотопробега, в числе которых есть и жители европейских стран, возложили цветы к мемориалу павшим советским солдатам.
 
РОБИН, участник мотопробега: Я принимаю участие в этом мотопробеге, чтобы вспомнить о том, что происходило более 70 лет назад. В то время очень много таких молодых людей, как вы, отдали свою жизнь за свободу Европы.
 
Из Праги передаёт корреспондент Euronews Лука Ровинальти.
 
ЛУКА РОВИНАЛЬТИ, корреспондент Euronews: Отдав дань памяти русским солдатам в Праге, «Ночные волки» отправляются в Германию. Их путешествие закончится в Берлине.
 
Лука Ровинальти из Праги для Euronews.
 
Дата выхода в эфир 07 мая 2018 года.

 

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Euronews Франция Европа
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