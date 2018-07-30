Das Erste углядел «пиар-шоу» в российском «Танковом биатлоне»

Российский «Танковый биатлон» — это особая «пиар-акция», призванная улучшить имидж вооружённых сил России, участвующих в «спорных» военных конфликтах, считает Das Erste. При этом мероприятие стало в стране своеобразным «семейным праздником», на котором дети учатся стрелять из оружия и воевать, отмечает немецкий телеканал.

У армии, которая годами участвует в военных конфликтах, в родной стране появляются не только друзья. Но если представить истинное предназначение танков и другой военной техники в несколько более размытом видео, то это может помочь в сложившейся ситуации. С этой целью несколько лет назад министр обороны России Сергей Шойгу придумал ряд особых пиар-акций. Чтобы повысить популярность армии, он создал новую спортивную дисциплину под названием «Танковый биатлон». Она входит в ежегодные армейские игры, которые проводит Россия. Местное телевидение транслирует их в прямом эфире. С репортажем Демиан фон Остен.

В другом месте можно было бы подумать, что эти люди следят за скачками, но это Россия, так что на автодроме друг с другом соревнуются танки. Состязания называют «Танковым биатлоном». Езжай быстро, стреляй метко.

Александр и Марина Ковалёвы приехали сюда из Московской области. С тех пор как начали проводиться армейские игры, они всегда посещали их со своими детьми.

ВИТАЛИЙ КОВАЛЁВ: Это наша общепринятая традиция. Мы каждый год ходим на биатлон. Мы всегда болеем за наших. И пока они всегда побеждают.

Это семейный праздник. Дети лазают по старым танкам. Повсюду видны камуфляжные цвета.

МАРИНА КОВАЛЁВА: Мы любим нашу российскую армию. Она самая лучшая, ну, самая, самая в мире. Мы часть нашей страны. Как по-другому?

Начинается первый раунд. Команда из Мьянмы стреляет, но не очень точно попадает — и ей приходится, как и в настоящем биатлоне, дважды проехаться по штрафному кругу. На нём особенно много ловушек. Он нашпигован маленькими взрывчатками. Кульминационная часть для зрителей: танки проезжают через ров с водой. В конкурсе участвуют такие страны, как Китай, Казахстан, Сербия, а также Иран и Израиль. Сирия тоже присутствует и подчёркивает российско-сирийскую дружбу на своём стенде. Путин и Асад вместе на одном плакате. Критику это ни у кого не вызывает.

Пройдём на несколько метров вперёд. Здесь детей учат воевать?

ДМИТРИЙ БОЛОБАЕВ: Нет, мы не обучаем детей войне, мы даём детям удовольствие поиграть в войнушку. Это не война совершенно.

А за этим местом можно пострелять из настоящего оружия с холостыми патронами. Здесь тоже нет возрастных ограничений. В палатке поблизости продаются армейские сувениры, чтобы у детей остались хорошие воспоминания о российской армии.

АЛЕКСАНДР ПЕРЯЗЕВ, главный судья Армейских международных игр: Ну, слово «пиар», может, где-то и звучит. Но нам важно подчеркнуть мирный характер нашей деятельности, наших намерений.

Но громкие выстрелы и быстрые танковые гонки — это кульминация для семьи Ковалёвых. То, что Россия ведёт в Сирии спорную войну, здесь не обсуждается.

АЛЕКСАНДР КОВАЛЁВ: Это разные вещи. Война войной, а игра игрой.

Дата выхода в эфир 30 июля 2018 года.