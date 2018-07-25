Эх, дороги — Popular Mechanics о важном факторе сдерживания России

Лучший сдерживающий фактор в отношении геополитических амбиций Владимира Путина заключается не в большем количестве танков и ракет, а в новых дорогах, по которым можно будет перевозить тяжёлые гражданские транспортные средства, считает Popular Mechanics. На данный момент, как отмечает издание, из-за европейских дорог быстро осуществить перемещение войск и техники, чтобы помешать российской агрессии, невозможно.

Лучший сдерживающий фактор в отношении геополитических амбиций Владимира Путина заключается не в большем количестве танков и ракет, а в новых дорогах, по которым можно будет перевозить тяжёлые гражданские транспортные средства, считает Popular Mechanics. Это могло бы решить большую проблему НАТО — неспособность отправлять транспортные средства и поставки туда, где они срочно необходимы.

НАТО основана на коллективной обороне, где каждый член помогает другим в том случае, если российские военизированные формирования или танки появятся на их территории. Но из-за европейских дорог быстро осуществить перемещение войск и техники, чтобы помешать российской агрессии, невозможно.

Многие дороги не выдерживают вес систем по транспортировке тяжёлой техники, которые перевозят танки и тяжёлую артиллерию на линию фронта. В разных европейских странах действуют ограничения по весу транспорта. Кроме того, многие туннели и мосты в Европе слишком узки для широкого транспорта, отмечает издание.

Обходной путь НАТО заключается в погрузке танков на поезда. Но даже если поезда выполняют львиную долю работы, системы по транспортировке тяжёлой техники всё ещё необходимы для того, чтобы переправлять танки туда, где они нужны. «Железнодорожные пути и станции также являются фиксированными целями, и Россия, безусловно, помечает их для возможного саботажа, кибератак и воздушных бомбардировок», — утверждает Popular Mechanics.

«В случае кризиса системы по транспортировке тяжёлой техники будут бесценны. В настоящее время их количество сильно ограничено. Для обеспечения эффективного сдерживания и максимизирования скорости укрепления НАТО необходимо большее количество систем», — говорится в недавнем докладе Центра европейской политики.

«Что нужно сделать сейчас, так это улучшить железнодорожную инфраструктуру и дороги для того, чтобы остальная часть альянса могла попасть сюда. По завершении учений Sabre Guardian в прошлом году наша техника застряла в Румынии, и нам потребовалось более двух месяцев, чтобы вернуть её в Германию. Это сочетание возможностей и правил», — заявил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес во время учений в Румынии в апреле этого года.

Как пишет издание, альянс НАТО сейчас выясняет, как переместить оборудование в Прибалтику, чтобы быть ближе к России, и «ему не нравится то, что он выяснил». «Они проехали по Карпатам, от Польши до Михаила Когэлничану. Это было очень, очень сложно», — отметил Ходжес, рассказывая о том, как система транспортировки тяжёлой техники армии США, приступившая к такому испытанию в прошлом году, пыталась перевезти танк по «длинному и мучительному маршруту».

Хорошие дороги, конечно, не так нужны, когда есть самолёты. Но количество видов российского зенитного оружия постоянно увеличивается, и Москва не стесняется размещать это оружие рядом с границами НАТО. Это означает, что военные стратеги в НАТО не могут заявлять, что они контролируют небо, а значит, альянс не сможет осуществлять посадку грузовых самолётов или переброску по воздуху, особенно в важнейшие моменты конфликта, отмечает издание.

Необходимо также иметь в виду Сувалкский коридор, который будет подвержен риску быстрого наступления России. «Район Сувалки находится в пределах диапазона современных российских зенитных ракет, размещённых в Калининграде, поэтому в имитациях боевых действий командиры НАТО не решались отправлять боевые самолёты в тот район, — говорится в докладе Центра анализа европейской политики. — Это бы привело к быстрому захвату Прибалтики».

НАТО также создала в Германии новое командование материально-технического обеспечения, целью которого является более быстрое перемещение войск по всей Европе. Это командование начнёт действовать в следующем году, когда Европейская комиссия примет решение о том, какие маршруты в Европе наиболее приспособлены для передвижения военного транспорта, пишет Popular Mechanics.