Handelsblatt: шпионская утечка ставит под вопрос технологическое превосходство России

При помощи новых «супер-ракет» Россия хотела восстановить «равновесие ужаса» в мире, а вместо этого получила собственный шпионский скандал, пишет немецкая газета Handelsblatt. В результате «технологическое превосходство» Москвы оказалось под угрозой, поскольку из-за предполагаемой госизмены сведения о российских боевых системах могли оказаться в руках Пентагона, отмечает журналист немецкой газеты.

При помощи нового «супероружия» Российская Федерация хотела восстановить «равновесие ужаса» на планете, а вместо этого получила собственный шпионский скандал, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Вот уже несколько дней учёный главного научного института российского государственного космического агентства «Роскосмос» находится в следственном изоляторе по подозрению в измене Родине. 74-летнего физика Виктора Кудрявцева обвиняют в передаче технологий, которые Россия использует при создании своих гиперзвуковых ракет, поясняет автор статьи Андре Баллин.

У этой шпионской истории не только есть «все необходимые ингредиенты для хорошего киносценария»: скандал также нанёс удар по российским исследованиям в области разработки вооружений, продолжает журналист Handelsblatt.

Как заявил в мартовском обращении президент России Владимир Путин, новые российские «супер-ракеты» «идут к цели, как метеорит, как огненный шар». По словам главы Кремля, тем самым щит противовоздушной обороны, который американцы создают в Восточной Европе и который «уже давно раздражает русских», станет неактуальным, отмечает Баллин.

И вот теперь это «технологическое превосходство» России оказалось под угрозой — если, конечно же, распространённая российскими спецслужбами информация верна. Согласно сообщениям, из-за Кудрявцева секретная технология оказалась в руках одной из стран — членов НАТО, уточняет автор статьи.

О каком государстве Североатлантического альянса идёт речь, до сих пор неизвестно, подчёркивает журналист немецкой газеты.

«Если же один из членов НАТО действительно обладает сведениями о российских боевых системах, то в тайну может быть посвящено Министерство обороны Соединённых Штатов — и в этом случае Пентагон, вероятно, уже ищет их слабые места и разрабатывает ответную стратегию», — предостерегает автор статьи Андре Баллин.