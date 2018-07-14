Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: на саммите НАТО Трамп обеспечил военным подрядчикам в Европе светлое будущее

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На завершившемся в Брюсселе саммите НАТО президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по альянсу и потребовал от них увеличить военные расходы, пишет Frankfurter Allgemeine. В результате курсы акций европейских оборонно-промышленных концернов подскочили, а сами военные подрядчики теперь надеются на новые многомиллиардные сделки, отмечает немецкое издание.
FAZ: на саммите НАТО Трамп обеспечил военным подрядчикам в Европе светлое будущее
Reuters

Курс акций европейских военно-промышленных концернов в настоящий момент не может не радовать глаз инвесторов, а сами оборонные предприятия теперь «надеются на заключение миллиардных сделок», пишет Frankfurter Allgemeine.

И всё это благодаря критике президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который на завершившемся в Брюсселе саммите НАТО потребовал от членов альянса увеличить расходы на оборону, поясняет немецкая газета.

Так, например, на фоне требований главы Белого дома курсы акций немецкого концерна Rheinmetall, французского Thales и британского BAE выросли на 5%, а итальянского Leonardo — на 4,5%, отмечает Frankfurter Allgemeine.

«Военный подрядчики ожидают, что существенная активизация европейских стран в военном плане приведёт в ближайшем будущем к новым миллиардным заказам. Ведь требование Трампа увеличить оборонные расходы до 2% ВВП означает, что, например, Германии, согласно предварительным прогнозам, придётся ежегодно тратить на личный состав и вооружение дополнительные 6,8 миллиардов евро. Сегодня оборонный бюджет ФРГ составляет около 39 миллиардов евро, но уже к 2024 году он достигнет отметки 85 миллиардов евро», — подчёркивает немецкое издание.

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источник
Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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