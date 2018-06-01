Handelsblatt: Ишингер призвал Европу вооружаться — не в угоду Трампу, а ради «общего дела»

В интересах Европы иметь возможность «применять военные средства, если потребуется», и действовать в сфере политики безопасности самостоятельно, а «не в угоду Трампу», заявил в интервью Handelsblatt Вольфганг Ишингер. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности также заверил, что большинство соседей Германии только и ждут, что Берлин увеличит расходы на оборону и тем самым внесёт «надлежащий вклад в общее дело».

Главная проблема Европы в настоящий момент — полное отсутствие взаимного доверия в отношениях с Москвой, заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

«В отношениях между Западом и Россией мы сегодня не можем создать даже видимости того, что переговоры о контроле над вооружениями проводятся, — признал Ишингер. — Мы вели их даже в годы холодной войны, когда мы противостояли друг другу во всеоружии. Недопонимание и непреднамеренные вспышки напряжённости представляют самую большую угрозу. Поэтому я повторяю своё наставление: ситуация в сфере политики безопасности сейчас опаснее, чем когда-либо с момента распада Советского Союза».



И тем не менее Европе, по мнению немецкого политика, «необходимо иметь возможность применять военные средства, если потребуется».



«Иначе лучшая дипломатия останется пустой болтовнёй, — констатировал глава Мюнхенской конференции по безопасности. — Наихудший вариант — отказываться от вооружённых сил в духе пацифизма, поскольку из-за этого обязанность поддерживать мир и защищать страну и граждан перекладывается на плечи других».



К тому же на предстоящем в июле саммите НАТО, убеждён Ишингер, президент США Дональд Трамп наверняка воспользуется случаем, чтобы «повозмущаться» из-за «печального состояния» бундесвера и других европейских армий, а также нежелания большинства стран Европы выполнять взятые на себя обязательства — тратить на оборону 2% ВВП.



«В наших же собственных интересах иметь возможность действовать в сфере политики безопасности самостоятельно, а не в угоду Трампу! — подчеркнул немецкий политик. — Некоторые в Социал-демократической партии Германии любят приводить в качестве аргумента, что если мы приблизимся к отметке 2 процента, то наши соседи вновь начнут нас бояться. Это неверно, да и просто раздражает. Большинство наших соседей спят и видят, чтобы Германия внесла надлежащий вклад в общее дело. Максимум, чего они опасаются, так это того, что мы окажемся не надёжным партнёром, а всего лишь искусным имитатором действий».