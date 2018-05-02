Frankfurter Allgemeine: в новом рейтинге военных бюджетов удивила Россия

17:30 Глава МИД Британии рассказал о переговорах с Лавровым по инциденту в Солсбери Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант рассказал о встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым, в ходе которой была затронута тема инцидента в Солсбери.

17:29 Власти Москвы заявили, что отопление во всех домах города будет включено к 29 сентября Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что в Москве отопление будет включено во всех домах к 29 сентября.

17:28 Военные из Нидерландов прибыли без зимней формы на учения в Норвегию Военнослужащие из Нидерландов прибыли в Норвегию на учения НАТО без зимней формы, забыв, что в скандинавской стране осенью может быть холодно, пишет Aftenposten.

17:27 Улицу в Ижевске назовут в честь Героя Советского Союза Блинова Улицу в Ижевске назовут в честь Героя Советского Союза Павла Блинова, сообщает интернет-издание «Сусанин».

17:25 Защитник Дмитрий Юдин рассказал об адаптации в «Ак Барсе» Защитник казанского «Ак Барса» Дмитрий Юдин рассказал об адаптации в команде. Об этом сообщает «Реальное время».

17:22 Спасатели предупредили о снеге в Ленинградской области 29 сентября В восточных районах Ленинградской области ожидается снег в субботу, 29 сентября.

17:20 Президент Татарстана приехал в Китай с рабочим визитом Президент Татарстана Рустам Минниханов приехал в Китай с двухдневным рабочим визитом, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

17:18 МЧС сообщило об увеличении площади пожара в доме в Томске В Томске площадь пожара в многоквартирном жилом доме увеличилась до 500 квадратных метров. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

17:14 В красноярском зоопарке родился птенец очкового пингвина В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» родился птенец очкового пингвина, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальную группу зоосада в соцсети «ВКонтакте».

17:12 В Федерации автовладельцев оценили новые правила регистрации автомобилей Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал в беседе с RT введение МВД России новых правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

17:12 Российская теннисистка Гаспарян вышла в полуфинал турнира в Ташкенте Россиянка Маргарита Гаспарян одержала победу над Фанни Штоллар из Венгрии в матче 1/4 финала теннисного турнира в Ташкенте.

17:12 В Минобороны КНР рассказали о нанесении США ущерба суверенитету Китая Официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник Жэнь Гоцян заявил, что Соединённые Штаты наносят ущерб суверенитету Китая поставками оружия на Тайвань.

17:05 На Урале объявили в розыск студента, подозреваемого в убийстве В Свердловской области объявили в розыск 23-летнего уроженца Якутска Сандала Трофимова, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по региону Александра Шульгу.

17:02 В Ижевске прокуратура потребует принудительно лечить обвиняемого во взрыве газа в жилом доме В Ижевске прокуратура потребует принудительно лечить мужчину, обвиняемого во взрыве газа в жилом доме на улице Удмуртской, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

17:01 В Удмуртии заявили о росте средней зарплаты на 11,6% В Удмуртии заявили о росте средней заработной платы на 11,6%. За семь месяцев 2018 года она превысила 31 тыс. рублей.

17:00 Эксперт оценил предложение ввести штрафы для лиц, навязывающих услуги такси в аэропортах Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН оценил предложение Международной ассоциации аэропортов ввести штрафы для лиц, навязывающих услуги такси в аэропортах. Инициатива также касается попрошайничества, гадания и рекламы отелей.

16:59 Главы МИД стран — членов СБ ООН обсудили ситуацию в Сирии Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в рабочем завтраке глав внешнеполитических ведомств стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, в ходе которого обсуждалась ситуация в Сирии.

16:56 УЕФА дисквалифицировал Роналду на один матч Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на один матч Лиги чемпионов.

16:55 Экс-депутат Рады прокомментировал требования МВФ к Украине Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал требования Международного валютного фонда к Украине.

16:54 СМИ: На юге Москвы начался пожар в одном из административных зданий На юге Москвы загорелось одно из административных зданий, сообщает телеканал «360» со ссылкой на столичное управление МЧС России.

16:53 Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ Роспотребнадзор запустит Всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт службы.

16:51 Росстат сообщил о незначительном росте цен на бензин и дизтопливо В Росстате заявили, что в России к 24 сентября зафиксирован незначительный рост средних розничных цен на бензин и дизельное топливо.

16:51 Путин и Курц проведут встречу в Петербурге Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что канцлер Австрии Себастьян Курц на следующей неделе посетит Санкт-Петербург.

16:48 В России изменятся правила регистрации автомобилей Министерство внутренних дел России вводит новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

16:48 Александрийский патриарх совершит молебен за единство православия в Одессе Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в четверг, 27 сентября, прибыл в Одессу, где совершит молебен за единство православия. Об этом сообщается на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата.

16:45 Синоптики рассказали, когда в Московский регион придут первые заморозки Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о понижении температуры на выходных в Москве и области.

16:45 На заводе в Петербурге взорвался снаряд времён войны В Санкт-Петербурге в бытовом помещении завода «Кулон» взорвался снаряд времён Великой Отечественной войны, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

16:44 На Камчатке изъяли 14 тонн контрабандной красной икры В Камчатском крае изъяли 14 тонн контрабандной красной икры, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт МВД России.

16:43 RT360 начал сотрудничество со Space Foundation Телеканал RT начал сотрудничество с крупнейшим американским фондом по популяризации космических исследований Space Foundation. Панорамные видео проекта RT «Космос 360», созданные совместно с «Роскосмосом» и РКК «Энергия», будут представлены на предстоящих мероприятиях Space Foundation.

16:39 Минобороны Китая призвало США не вмешиваться в сотрудничество Пекина и Москвы Официальный представитель Министерства обороны Китая Жэнь Гоцян заявил, что США не имеют права вмешиваться в военное сотрудничество КНР и России.

16:36 В Томске загорелся многоквартирный жилой дом В Октябрьском районе Томска на площади 400 квадратных метров произошёл пожар в многоквартирном жилом доме.

16:32 Васильев рассказал, кто инициировал создание коллективного письма в адрес Тихонова Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, кто инициировал создание коллективного письма в адрес четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

16:32 Луценко обвинил украинских активистов в разжигании ненависти к власти Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что часть украинских общественных активистов сеют ненависть к действующей власти.

16:29 Более 1,1 тысячи мирных жителей Сирии погибли в результате ударов коалиции США По меньшей мере 1114 мирных жителей погибли в результате «непреднамеренных атак» коалиции во главе с США в Сирии с августа 2014-го по август 2018 года. Об этом сообщается в отчёте коалиции.

16:26 Германия примет чемпионат Европы по футболу в 2024 году Германия станет страной — хозяйкой чемпионата Европы по футболу в 2024 году.

16:24 СМИ: На юге Франции при вооружённом нападении погиб глава полиции города Начальник муниципальной полиции города Родез на юге Франции Паскаль Филоэ получил смертельное ранение ножом в результате нападения злоумышленника. Об этом информирует BFM.

16:22 В сети появилось видео с поверхности астероида Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовало видео с поверхности астероида Рюгу.

16:15 В Минобороны сообщили о завершении тренировки дежурных сил ПВО стран СНГ В пресс-службе Минобороны России сообщили, что тренировка объединённой системы ПВО стран СНГ, в которой участвовали до 100 самолётов боевой авиации, завершилась успешно.

16:10 В центре Киева установили синюю руку В центре Киева на месте снесённого памятника Ленину установили арт-объект, который представляет собой гигантскую синюю руку.

16:06 Сборная России завоевала бронзу на командном чемпионате мира по дзюдо в Баку Сборная России по дзюдо завоевала бронзу среди смешанных команд на чемпионате мира в Баку.

16:04 Эксперт назвал «двойной игрой» действия американцев в Идлибе Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в беседе с RT прокомментировал заявление помощника министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Роберта Карема о «свалке отъявленных террористов» на территории Идлиба по вине России и властей Сирии.

16:02 Рухани заявил, что США ничего не добились на сессии ГА ООН Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США не добились какого-либо результата в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

15:59 Адвокат: украинский суд принял иск об отмене санкций против Аксёнова Верховный суд в составе Кассационного административного суда Украины принял к рассмотрению иск об отмене санкций в отношении главы Крыма Сергея Аксёнова. Об этом заявил руководитель адвокатского объединения «Могильницкий и партнёры» Максим Могильницкий, который представляет интересы Аксёнова.

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15:54 Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в Санкт-Петербурге На конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) было принято решение о проведении чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге.

15:51 Эксперт прокомментировал идею запретить иностранцам работать водителями легковых такси в России Глава Гильдии автошкол России Сергей Лобарев в беседе с НСН прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Москвичёва запретить иностранным гражданам работать водителями легковых такси.

15:49 Эксперт оценил перспективы роста ставок по вкладам в долларах в России Инвестиционный консультант «БКС Брокер» Артём Петухов оценил перспективы роста ставок по вкладам в долларах в России.

15:47 Экс-премьер Украины прокомментировал требования МВФ Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал требования Международного валютного фонда к Киеву.

15:44 Правительство намерено снизить смертность в России к 2024 году Смертность в России должна снизиться до уровня не более 10,9 на 1 тыс. населения к 2024 году, сообщает ФАН со ссылкой на проект «Основные направления деятельности правительства на ближайшие шесть лет».