ET: в глобальном противостоянии с Россией и Китаем США полагаются на «революционное оружие»

На предполагаемую угрозу со стороны России и Китая США отвечают наращиванием вооружений и созданием лазерного и энергетического оружия, пишет Epoch Times. Более того, Пентагон «по полной» инвестирует в разработку автоматизированных боевых систем, искусственного интеллекта, биотехнологий, микроэлектроники и средств ведения кибервойны, заявил на слушаниях в сенате замминистра обороны США Майкл Гриффин.

На предполагаемую угрозу со стороны России и Китая Соединённые Штаты отвечают наращиванием вооружений и разработкой лазерного и энергетического оружия, пишет Epoch Times.

Более того, Пентагон стремится во что бы то ни стало добиться технологического преимущества над вооружёнными силами КНР и Российской Федерации, отмечает американское издание.

В отличие от США Россия и Китай с пользой провели «каникулы» после окончания холодной войны, заявил на слушаниях в сенате заместитель главы Пентагона по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин.

По его словам, в последние годы Москва и Пекин активно инвестировали в новейшие технологии, предназначение которых — якобы использование брешей в обороне Соединённых Штатов.

В свою очередь, Пентагон теперь также «по полной» инвестирует в разработку автоматизированных боевых систем, искусственного интеллекта, биотехнологий, микроэлектроники и средств ведения кибервойны, заверил сенаторов заместитель министра обороны США.

В частности, уточняет Epoch Times, Майкл Гриффин упомянул энергетическое оружие как потенциально революционную технологию, разработкой которого Пентагон «самоотверженно» занимается под его руководством.

«Мы были заняты борьбой с терроризмом и решением других проблем на Ближнем и Среднем Востоке, но всё это не представляет угрозы для нашего существования, — констатировал заместитель главы Пентагона по исследованиям и разработкам. — Нашему существованию угрожает глобальное соперничество с Россией и Китаем».