N-TV: министр обороны Германии решит проблемы бундесвера при помощи 3D-принтера

Немецкий бундесвер в последнее время много критиковали за недостатки оснащения, вплоть до нелетающих вертолётов и самолётов. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен нашла способ справиться с этой проблемой, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Она предложила пойти по пути будущего и производить запчасти для армейского транспорта при помощи 3D-принтера.

Вертолёты, которые не летают. Самолёты, вынужденные оставаться на земле. Винтовки, из которых невозможно попасть в цель. Немецкий бундесвер недоволен таким оснащением, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Однако у министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен появилась идея, как исправить положение.

Для того чтобы справиться с проблемами бундесвера в том, что касается недостатков оснащения, министр обороны Германии сделала ставку на новые технические возможности. Например, к настоящему времени уже появилась возможность изготавливать отдельные запчасти и комплектующие для транспортных средств бундесвера при помощи 3D-принтера, уверяет Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, это позволило бы создавать необходимые детали непосредственно в местах базирования и проведений операций, и сразу же пускать их в дело. «Это, вне всякого сомнения, путь в будущее», — считает министр обороны Германии.

Во время посещения центра логистического командования бундесвера фон дер Ляйен подчеркнула, что необходимые для этого денежные средства должны быть выделены в любом случае. Нельзя отказываться ни от каких новшеств, связанных с цифровыми технологиями, убеждена немецкий министр обороны.

Как поясняет телеканал N-TV, центр логистического командования бундесвера, расположившийся в столице немецкой Тюрингии, занимается оттуда снабжением всех вооружённых сил Германии внутри страны и за рубежом. В ведомстве центра находятся все возможные виды снабжения: от обеспечения продовольствием и предоставления палаток до распределения обмундирования.

В прошедшие месяцы в прессе постоянно появлялись заголовки, критикующие оснащение военных подразделений Германии, в том числе боевые самолёты и вертолёты, которые частично вынуждены оставаться на земле. В связи с этим министр обороны Урсула фон дер Ляйен старается добиться, чтобы бундесвер получил больше средств для осуществления срочно необходимых вложений, сообщается на сайте телеканала N-TV.