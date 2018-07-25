Die Zeit: Трамп всё менее надёжен, и ЕС лучше брать пример с России и Китая

При Дональде Трампе США перестали быть надёжным партнёром для Европы как в экономических отношениях, так и в сфере политики безопасности, пишет немецкая газета Die Zeit. Поэтому ЕС следует подумать о собственном ядерном потенциале, а также взять пример с России и Китая и предпринять меры для уменьшения своей зависимости от доллара.

США при президенте Дональде Трампе перестали быть надёжным партнёром для Европы, пишет немецкая газета Die Zeit. Об этом уже заявляла даже канцлер Германии Ангела Меркель.

По версии экспертов, было бы замечательно, если бы Америка однажды снова вернулась на мировую арену в роли надёжного партнёра, однако в настоящее время рассчитывать на это нельзя. Автор статьи Тео Зоммер рассматривает ненадёжность США в двух аспектах: в сфере политики безопасности и в сфере экономики.

При Дональде Трампе пошатнулся созданный после 1949 года порядок трансатлантической безопасности, при котором Америка гарантировала мир в Европе своим ядерным потенциалом. Кроме того, президент США подрывает фундамент экономического миропорядка своей набирающей обороты политикой ввода торговых пошлин. «Трамп угрожает и миру, и благополучию», — отмечает немецкая газета.

НАТО Дональд Трамп называл устаревшим альянсом, ещё когда он был только кандидатом в президенты США. С тех пор он ведёт себя как инкассаторская служба, которая пытается взыскать «долги» с союзников США, негодует немецкий журналист. Странам ЕС Тео Зоммер советует ускоренно развивать всевозможные проекты по совместной европейской обороне.

Кроме того, необходимо, наконец, предпринять шаги к тому, чтобы французский — и, возможно, британский — ядерный потенциал способствовал устрашению противников всей Европы. По замечанию автора, Германия отказалась от собственного ядерного оружия, и это зафиксировано в многочисленных договорах, однако она должна участвовать в ядерном планировании примерно так же, как в НАТО.

Что касается торговой политики, Брюссель и Берлин должны дать Трампу решительный отпор, считает Тео Зоммер. «Доллар — его мощнейшее оружие, но это в то же время делает его уязвимым», — убеждён немецкий журналист. Америка позволила себе обзавестись безрассудно огромным долгом. Её благополучие взято взаймы, страна живёт в долг. Из $14,7 трлн американского государственного долга примерно $6 трлн находятся в распоряжении иностранных держателей, в том числе Китая и Японии. Китай пока воздерживался от продажи ценных бумаг казначейства США, потому что риски понести потери для Пекина были слишком велики.

Но есть и другой вариант — использовать валюту как оружие, пишет Die Zeit. Россия уже использовала этот метод: в начале года она продала 81% своих американских облигаций госзайма и с тех пор удерживает лишь $14,9 млрд. Среди европейских держателей выделяется Ирландия с $301 млрд и Великобритания с $256 млрд. У Германии имеется лишь $78 млрд. Это немного, но у европейцев есть и другие возможности, подчёркивает немецкая газета. Они могут значительно сократить свою зависимость от доллара, если, например, будут проводить свои нефтегазовые сделки в евро — с Россией, с арабами и даже с Ираном.

Россия и Китай уже используют в этих целях собственную валюту. Индия оплачивает 55% своих закупок у Ирана через банк в Анкаре, не включённый во всемирную систему Swift, управляемую Америкой. Остальную часть Индия оплачивает через счета иранских нефтяных концернов в Калькутте. По мнению автора статьи, экономистам ЕС нужно интенсивно заняться обдумыванием вариантов обхода системы Swift. Кроме того, европейцы больше не должны спорить по поводу того, нужно ли подчинять своей налоговой системе такие американские корпорации, как Google, Facebook и Amazon, и как это лучше сделать.

Если Дональд Трамп объявляет Европе торговую войну, ЕС должен обороняться, настаивает автор статьи. У главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в ближайшие дни будет шанс поговорить с президентом в Белом доме прямо и по существу. Однако в том, что касается НАТО, приходится признать: пока президентом США остаётся Дональд Трамп, пункт об оказании взаимной военной помощи никак нельзя считать безусловным и непреложным. Европа всё в большей мере предоставлена самой себе. Остаётся только надеяться, что ситуация однажды изменится, но полагаться на это нельзя, заключает Die Zeit.