Welt: с «карликовой экономикой» за плечами Путин пошёл войной на американский доллар

Экономически Россия — это «карлик» и продолжает всё больше отставать от экономик других стран, пишет Die Welt. Несмотря на это, глава Кремля Владимир Путин «объявил войну американскому доллару» в попытке снизить «зависимость от милости США», отмечает журналист немецкой газеты.

В апреле и мае этого года Российская Федерация «избавилась» от американских государственных облигаций на сумму $81 млрд. В настоящий момент на руках у Москвы осталось ценных бумаг США на «жалкие 14,9 миллиарда долларов», сообщает немецкая газета.



Тем самым, по мнению автора статьи Хольгера Цшепитца, глава Кремля Владимир Путин «тайно объявил войну американскому доллару».



«В такое резкое снижение едва ли можно поверить. Сначала я подумал, что это была статистическая ошибка, — цитирует Цшепитц эксперта независимого аналитического центра Amherst Pierpont Securities Роберта Синче. — За стремительными продажами, однако, стоят в первую очередь политические мотивы. Путин хочет стать менее зависимым от доллара и задействовать валютные резервы страны иным способом».



В апреле 2018 года, напоминает журналист Die Welt, Вашингтон «совершенно неожиданно» ввёл очередные санкции против российских компаний: это «наглядно продемонстрировало» президенту России Владимиру Путину, насколько «ранимы его предприятия и национальная экономика» и как сильно «он зависит от милости американцев».



«Соединённые Штаты используют доллар в качестве оружия, — убеждён стратег независимого аналитического центра GK Research Чарльз Гейв. — Одним росчерком пера Вашингтон может запретить проводимые в долларах транзакции в любой точке мира».



Как отмечает автор статьи, продажи американских государственных облигаций не первое свидетельство того, что Москва «хочет стать менее зависимой от Америки». Так, например, за последние десять лет Российская Федерация увеличила золотые запасы в четыре раза, уточняет Хольгер Цшепитц.



«В отличие от доллара золото — это валюта, которая никому не принадлежит. Главенством здесь не обладает ни одно правительство», — констатирует журналист немецкого издания.



В этой «войне» против американского доллара у главы Кремля Владимира Путина есть «сильные союзники», продолжает автор статьи. Снижать зависимость от американской валюты начал и Китай: с этого года на бирже в Шанхае нефтяные контракты заключаются в юанях, поясняет Цшепитц.



«Владимир Путин — талантливый игрок в покер, и он умеет блефовать с плохими картами на руках: экономически Россия — это карлик, и она продолжает всё больше отставать от экономик других стран», — резюмируют журналист Die Welt.