Contra Magazin: Россия предпочитает долларам золото, и она в этом не одинока

Россия активно продаёт американские облигации государственного займа, в то же время наращивая собственные золотые запасы, и она в этом не одинока, пишет австрийский Contra Magazin. Со стороны Москвы это «предупредительный выстрел» для Вашингтона, ведущего агрессивную политику в отношении России. Если торговые войны продолжатся, риски для США возрастут, а страны, вложившиеся в золото, окажутся в числе победителей, считает журналист издания.

Российский Центробанк продаёт половину долларовых запасов и в то же время снова существенно наращивает золотые резервы — и Россия в этом не одинока, пишет австрийский Contra Magazin.

Только в апреле Россия продала американские облигации государственного займа стоимостью $48,7 млрд. При этом в мае — как и в апреле — страна пополнила свои запасы очередными 600 тыс. унций золота.

По версии издания, со стороны Москвы это своего рода «предупредительный выстрел» в направлении Вашингтона, тем более что американцы продолжают проводить в отношении России свою агрессивную политику. К настоящему времени российский Центробанк владеет уже примерно 62 млн унций золота, а это новый рекордный показатель, уверяет австрийский журнал.

Как отмечает Contra Magazin, Россия не единственная страна, которая в последние месяцы и годы переходит на золото. Индия, Турция, Мексика, Иран, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Монголия и, конечно, Китай, в последнее время стремительно увеличивают свои золотые запасы, в то время как американский доллар как резервная валюта всё больше теряет свою значимость, утверждает автор статьи.

Риск для США и мировой экономики в данном случае заключается в том, что эта тенденция может развиться ещё сильнее, если торговые войны с Китаем, Россией, ЕС и другими нациями станут более интенсивными.

Вероятнее всего, это приведёт к ослаблению доллара, повышению пошлин и значительно более высокому уровню инфляции. Для золота при таком раскладе создаётся весьма крепкий и успешный сценарий, считает австрийский журналист.

Сейчас всё указывает на то, что государства, инвестирующие средства в покупку золота, окажутся на стороне победителей, заключает Contra Magazin.