National Interest: для российской элиты Трамп стал «американским Ельциным»

С точки зрения российских силовых кругов, для США президент Дональд Трамп стал таким же «нестабильным» лидером, каким был для России Борис Ельцин, пишет в статье для The National Interest бывший военный атташе посольства США в России Кевин Райан. Трамп разрушил существовавший уклад и поменял баланс сил среди политических элит, вызвав «неуважение» спецслужб обеих стран, поясняет автор. По его мнению, российские силовые круги считают Трампа «помехой» для Америки, которую надо успеть использовать в своих интересах.

Напряжённость в отношениях президента Трампа с бывшими сотрудниками разведки и служб безопасности США возросла в последнее время до «беспрецедентного уровня» из-за того, что президент США игнорирует предупреждения американского разведсообщества о «действиях и угрозах со стороны России» , пишет на страницах The National Interest бывший военный атташе посольства США в России Кевин Райан. В частности, Трамп недавно отозвал разрешение на допуск к секретной информации бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и угрожал сделать ещё больше, в ответ на это бывший глава военного командования сил спецопераций США, адмирал в отставке Уильям Макрейвен заявил: «Для меня было бы честью, если бы вы отозвали и мой допуск». Такими шагами действующий президент вызывает «разлад в американской политике и государственном управлении», отмечает автор. Но интересен тот факт, что и российские силовые круги смотрят на Трампа без особого уважения, как на «американского Ельцина», ошибками которого нужно успеть воспользоваться, подчёркивается в статье.

«Трамп — это ваш Ельцин: Ельцин сметал всё, что было раньше. А потом он пригласил американцев. Вам, американцам, придётся найти способ иметь дело с Трампом, как нам пришлось иметь дело с Ельциным», — заявил в беседе с автором статьи в Москве неназванный «бывший высокопоставленный офицер ФСБ, который служил на самом высоком уровне в 1990-х годах». С помощью такой содержательной аналогии ветеран российских спецслужб исчерпывающе объяснил, как «он сам, а также элита российских спецслужб и член этой элиты номер один, Владимир Путин», расценивают президентство Трампа, подчёркивает The National Interest. Российские силовики не считают Трампа человеком, который действительно может спасти американо-российские отношения, а лишь спешат воспользоваться его промахами в своих интересах, уверен автор.

Хотя распад СССР обычно связывают с именем последнего советского лидера Михаила Горбачёва, однако среди элиты российского разведывательного сообщества и военных кругов хорошо осознают, что именно Борис Ельцин реально «отделил» Россию от других советских социалистических республик и на деле «распустил» прежний союз, отмечается в статье. И хотя «переходный период» при Ельцине в 1990-е годы принёс стране «больше демократии», однако породил и «десятилетие проблем», среди которых «политическая и экономическая коррупция, некомпетентное управление, разложение армии, дикая война на российском Кавказе, катастрофическая инфляция и многое другое», пишет The National Interest.

«Яркий и харизматичный Ельцин, блестяще справившийся с двумя попытками консервативных переворотов, показал себя неспособным изо дня в день сосредотачиваться на том, чтобы провести Россию через переходный этап в её истории», — поясняет автор. Склонность Ельцина постоянно увольнять подчинённых создавала нестабильность в его администрации, а его «пьянство и неуклюжесть» как на внутренней, так и на международной арене вызывали у чиновников смущение и недовольство, и особенно это касалось разведывательных и военных кругов, говорится в статье: «Дважды потерпев неудачу в ходе государственных переворотов, чтобы повернуть вспять или замедлить ход событий, консервативные силы в России, наконец, пошли другим путём. И в 1999 году, накануне нового тысячелетия, консерваторы «уговорили» Ельцина передать управление своему молодому премьер-министру, одному из «своих», бывшему сотруднику КГБ Владимиру Путину».

В 2005 году, через пять лет после принятия от Ельцина рычагов управления страной, Владимир Путин заявил всему миру, что «распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой XX века», напоминает автор: «Для Путина и других представителей разведывательных и военных элит это был момент выхода на сцену с публичным заявлением о том, что выбор Ельцина не будет выбором России». Перемены для «корректировки курса» под руководством Путина уже шли тогда полным ходом, отмечает The National Interest.

В глазах российских силовых кругов президент Трамп уже вызвал аналогичный «разлад» в американской политике и государственном управлении, подчёркивается в статье: «Трамп отметал старые способы руководства страной и обходил традиционные центры силы в американской политической системе. Он оттолкнул лидеров истеблишмента по всем направлениям — особенно в разведывательных и военных элитах. Он — яркий лидер, которому, похоже, всё равно, что его персона нарушает некоторые давние стандарты поведения». А обхождение Трампа с Россией и «ужас, который он вызывает в американских силовых структурах», напоминает россиянам о подобного рода разногласиях и проблемах во время пребывания Ельцина в президентском кресле, поясняет автор: «Публичная враждебность многих бывших сотрудников спецслужб США по отношению к Трампу является отражением менее заметных со стороны, но столь же сильных настроений элит российских силовых структур по отношению к Ельцину. Сказать, что Трамп — это наш Ельцин, это не комплимент. Это выражение неуважения и пренебрежения».

Конечно, между президентом Борисом Ельциным и президентом Дональдом Трампом много объективных различий, и вряд ли американские наблюдатели согласятся с подобной «исторической аналогией», говорится в статье. Однако для чиновников американской администрации, которые будут заниматься восстановлением отношений с Москвой после знаковой встречи Путина и Трампа в Хельсинки, сейчас очень важно правильно оценить, как русские «видят ситуацию в Америке», уверен автор.

«Элиты российских спецслужб не уважают президента Трампа. Напротив, эти элиты рассматривают его как помеху для Америки, которую они должны использовать, пока могут — потому что, основываясь на своём собственном опыте, они без сомнений ожидают, что американские консервативные силы заменят Трампа настолько быстро, насколько это возможно», — подчёркивается в статье. Подобные оценки напрямую влияют на риски, на которые русские готовы пойти «в продвижении своих национальных интересов» перед лицом американских возражений, поясняет автор. В своём открытом письме Трампу адмирал Макрейвен написал: «Вы опозорили нас в глазах наших детей, унизили нас на мировой арене», — и по всей видимости, по этому вопросу «элиты спецслужб США и России пребывают в согласии», заключает The National Interest.