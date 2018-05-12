Independent: Трамп напоминает Ельцина, и для США это очень опасно

Специалист по американо-российским отношениям Рут Дейермонд считает, что своей манерой правления Дональд Трамп напоминает Бориса Ельцина. В частности, по её словам, глава Белого дома пытается использовать военную операцию, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем и укрепить имидж. В результате его поведение ведёт к ослаблению международного авторитета США, утверждает Дейермонд в своей статье для The Independent.

Чрезвычайно непопулярный и сталкивающийся с растущим скандалом глава государства втягивает свою страну в военную операцию, в которой некоторые видят попытку отвлечь внимание критиков от собственных проблем. Его победу на выборах приписывают закулисному воздействию влиятельной державы, которую подозревают в использовании президента для продвижения собственных интересов, пишет на страницах The Independent специалист по американо-российским отношениям в Королевском колледже Лондона Рут Дейермонд.

По её словам, у россиян, которые помнят 90-е, правление Дональда Трампа должно вызывать знакомое чувство. Его часто сравнивают с другими деятелями американской истории, в том числе президентом Ричардом Никсоном. Но, вероятно, «самую поразительно похожую» фигуру можно отыскать в прошлом не США, а России — это первый президент страны Борис Ельцин.

Подобно Трампу Ельцин был «глубоко противоречивой фигурой, политическим уличным бойцом», который выживал благодаря стравливанию противоположных лагерей и сложным деловым отношениям с людьми внутри и вне госаппарата. Российский президент считался харизматичным и неординарным политиком, который любил политическую драму и театральные появления на публике, о чём в частности свидетельствует его известное выступление с танка в августе 1991-го, напоминает автор статьи.

Поначалу Ельцин, по крайней мере, в глазах поклонников, казался человеком, способным радикально реформировать коррумпированные и неэффективные политическую и экономическую системы. Вместо этого его правительство критиковали за проведение курса, который позволял сверхбогатым наживаться на простом народе. В результате в самой России оказались дискредитированы демократические процессы, а доверие к стране за рубежом оказалось подорвано. Множество аналогичных обвинений раздаётся в адрес действующего хозяина Белого дома, и схожие прогнозы делаются о политическом будущем Америки, отмечает Дейермонд.

Она признаёт, что к историческим аналогиям необходимо относиться с осторожностью. До прихода к власти бизнесмен Трамп не был связан с государственным управлением. Ельцин, напротив, имел многолетний политический опыт, но его способность руководить «была уничтожена алкоголизмом».

Но хотя различия найти несложно, у Вашингтона сегодня и Москвы 20 летней давности существуют общие черты, которые нельзя игнорировать. Речь в первую очередь идёт о воздействии двух президентов на международное положение, подчёркивается в статье.

Трамп объявил о неожиданном решении нанести удар по военным объектам в Сирии после того, как ФБР устроило обыск в офисе его адвоката Майкла Коэна. Это натолкнуло критиков на мысль, что это решение было вызвано не столько ситуацией в ближневосточной стране, сколько желанием главы Белого дома отвлечь внимание от внутриполитического скандала.

Желание использовать армию, чтобы упрочить свой президентский имидж на фоне внутреннего политического кризиса, напоминает о решении Ельцина начать «маленькую победоносную войну» в Чечне. Вот только этот конфликт оказался ни победоносным, ни маленьким, напоминает Дейермонд.

Спорные выборы — это ещё одна область, где можно найти сходство между Ельциным и Трампом. Во время трудной кампании 1996 года российский президент, по всей видимости, пользовался американской помощью. Это дало критикам основание говорить о том, что США вмешались в голосование, чтобы поставить у власти свою «марионетку».

Сегодня существует распространённая точка зрения, что российское правительство «вмешалось» в американские выборы, чтобы гарантировать победу «предпочтительного кандидата». Подобное мнение является «катастрофическим» не только для самого Трампа, но и положения Америки в мире.

Причиной тому уникальная роль, которую США играют в международной политике. Ведь после окончания холодной войны американское государство стало «самым мощным в политическом, экономическом и военном плане в мире».

Авторитет США зависит от двух факторов: репутации американского руководства в международных делах и способности президента эффективно править на родине. Когда, как сегодня, оба эти фактора вызывают сомнения, американское влияние уменьшается. В результате появляется глобальная неуверенность и увеличивается риск того, что страны, стремящиеся ещё сильнее подорвать мировой статус Америки, могут пуститься во внешнеполитическую авантюру, рассуждает автор статьи.

Завершение господства США было предсказано задолго до правления Трампа. Для многих наблюдателей сама идея не кажется зазорной. Тем не менее непредсказуемая траектория ослабления Вашингтона на международной арене при действующем президенте ускорила этот процесс, в результате чего мир стал менее стабильным и безопасным.

«В 1950-х Советский Союз прошёл через процесс десталинизации, чтобы исправить ошибки прошлого. Вашингтону срочно нужно начать «деельцинизацию», прежде чем будет нанесён ущерб международной позиции США. Однако в настоящий момент вероятность этого выглядит тревожно малой», — заключат Рут Дейермонд.