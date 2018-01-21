Telegraph: Ельцин так впечатлил США, что они чуть не включили Россию в программу «Звёздные войны»

В начале 1990-х «под впечатлением от демонтажа коммунизма» Америка планировала добиться тесного сотрудничества с ельцинской Россией и обменяться с ней стратегическими военными технологиями, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на рассекреченные британские документы. Впоследствии Вашингтон «умерил свои амбиции» и решил отказаться от этой идеи, в частности, из-за «сложности её обоснования» для западного общественного мнения.

Национальная безопасность Великобритании находилась под угрозой в связи с планами США по развитию партнёрства с Россией при президенте Ельцине, пишет журналист The Daily Telegraph Стив Бёрд, ссылаясь на рассекреченные британские документы. В начале 1990-х правительство Великобритании во главе с премьер-министром Джоном Мейджором получило «предостережение» о том, что администрация президента США Джорджа Буша была сильно «впечатлена демонтажем коммунизма» в ельцинской России и планировала обменяться с ней стратегическими военными технологиями.

Как заявлено в рассекреченном документе, подобное сотрудничество могло поставить «под серьёзное сомнение глобальную безопасность» и «угрожать эффективности» британских подлодок, оснащённых ракетами Trident. В досье также изложен прогноз британцев о том, что Россия «могла представлять угрозу для Запада в будущем». В документах объясняется, как принятый в 1983 году Рейганом проект «Звёздные войны», подразумевавший создание космического щита для отражения ядерного удара, был пересмотрен с целью защиты от ракет «государств-изгоев», в том числе Ирака и Ливии. Президент Джордж Буш был готов обсудить с Ельциным возможность предоставления этой технологии России в феврале 1992 года и объявил «формальное окончание» холодной войны.

По словам личного секретаря Джона Мейджора Стивена Уолла, Вашингтон был убеждён, что у Ельцина был «совершенно новый подход и готовность к сотрудничеству», которую американцы хотели использовать для улучшения отношений с Москвой, а также помочь «в трудоустройстве российских учёных-ядерщиков». Американцы продемонстрировали «готовность обсудить обмен технологиями», в том числе глобальной системы противоракетной защиты.

В то время как США считали, что «Россия сможет всегда быть хорошим парнем», британцы были с этим не согласны, отметил Уолл. Как следует из аналитической записки британских дипломатов, президент Буш писал союзникам США о создании системы защиты от ракет средней дальности с участием России как «ведущего партнёра». Этот шаг оказал бы «сильное воздействие на НАТО» и сменил бы «противостояние между Востоком и Западом» на «противостояние между Севером и Югом».

В одном из документов из рассекреченного досье говорится о том, что «идея сотрудничества между Востоком и Западом» ставит «масштабные вопросы» о будущем международной безопасности. «Чем теснее будет сотрудничество, тем сложнее будет обосновать концепцию сдерживания для общественного мнения на Западе», — отмечается в документе. Более поздние правительственные документы свидетельствуют о том, что Америка «умерила свои амбиции касательно ближайших достижимых целей» в отношении России, и американские дипломаты начали «осторожно обсуждать этот вопрос с Ельциным».

По словам британских дипломатов, Вашингтон «всерьёз воспринял глубокие проблемы обмена системы обороны между Востоком и Западом». В итоге в 1993 году США отказались от проекта «Звёздные войны» из-за его чрезмерной «амбициозности, дороговизны и несвоевременности» в связи с распадом СССР, резюмирует автор The Daily Telegraph.