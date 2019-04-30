Die Zeit: всего лишь второстепенные фигуры — несмотря на деньги и связи, чета Клинтон утрачивает влияние

Спустя более двух лет после избрания Дональда Трампа президентом Соединённых Штатов Бил и Хиллари Клинтон — всего лишь второстепенные фигуры, пишет Die Zeit. Сегодня уже далеко не все демократы «косятся» на спонсоров бывшего главы Белого дома и кандидата в президенты США, в результате чего деньги и связи четы Клинтон обесцениваются, а сами они продолжают утрачивать влияние, отмечает немецкое издание.

После поражения Дональду Трампу в президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон начала утрачивать своё влияние в Демократической партии США, пишет немецкая газета Die Zeit.



В ходе той избирательной кампании она отказалась от важных социал-политических требований: от того, чего сегодня как раз и требуют многие демократы нового поколения, — ввести общее медицинское страхование, повысить минимальную оплату труда и увеличить налог на роскошь, уточняет автор статьи Йорг Вималасена.



«Партия пошла налево, а Клинтоны остались на месте», — поясняет журналист Die Zeit.



И вот теперь, продолжает Вималасена, многие подрастающие таланты Демократической партии США просто не хотят, чтобы их «ассоциировали с Клинтонами».



Здесь многие демократы, однако, сталкиваются с дилеммой. За последние десятилетия Клинтоны завязали многочисленные контакты с влиятельными людьми. Эти богатые «меценаты охотно открывают свои кошельки», когда их об этом просят Клинтоны. Одна только Хиллари собрала в 2016 году почти $750 млн на свою предвыборную кампанию, напоминает автор статьи.



«Больше половины поступило от крупных спонсоров, и их имена Клинтон до сих пор хранит в своей записной книжке. В настоящий момент многие кандидаты от Демократической партии США, которые примут участие в президентских выборах 2020 года, хоть и не хотят, чтобы их видели с Хиллари Клинтон, на её спонсоров они, однако, всё равно косятся», — отмечает журналист немецкого издания.



По словам Вималасена, демократам приходится играть в «щекотливую игру»: на публике они стараются отстраниться от Хиллари Клинтон, «не разозлив при этом серого кардинала».



Впрочем, Берни Сандерс и несколько других кандидатов отказались принимать крупные частные пожертвования, в результате чего деньги и связи Клинтонов обесцениваются, а Бил и Хиллари утрачивают влияние, констатирует автор статьи.



В целом же спустя более двух лет после избрания Дональда Трампа президентом Соединённых Штатов Бил и Хиллари Клинтон — «всего лишь второстепенные фигуры», резюмирует журналист немецкой газеты Die Zeit.