Fox News: Киев пытается рассказать США о сговоре с Клинтон, но в Вашингтоне его никто не хочет слушать

Украинские власти с прошлого года пытаются передать Вашингтону доказательства попыток отдельных киевских чиновников вмешаться в президентские выборы 2016 года в США на стороне Хиллари Клинтон, однако американские коллеги отчего-то им мешают, рассказал в эфире Fox News вице-президент американского издания The Hill Джон Соломон. По словам Соломона, речь идёт о весьма серьёзных доказательствах, однако украинцам так и не удалось передать их американскому правительству — в том числе из-за того, что США отказывались выдать украинским чиновникам визы.

Как насчёт предвыборного сговора? Левые говорят… два года они были одержимы ложью и мистификацией. У нас на данный момент было четыре отдельных расследования. Во-первых, девятимесячное расследование ФБР, во-вторых, расследование комитета палаты представителей по разведке, в-третьих — расследование двухпартийного сенатского комитета. А теперь ещё и доклад (спецпрокурора. — ИноТВ) Мюллера. Никаких доказательств сговора! Но разве кому-то в мейнстримных СМИ важна правда, настоящие доказательства?

Есть ведь настоящие доказательства сговора. С одной стороны, есть фальшивое русское досье, проплаченное Клинтон. Его использовали с целью повлиять на выборы. Но мы также знаем… Автор журналистских расследований Джон Соломон опубликовал новую статью: «Украинские прокуроры американским: почему вы не хотите улик на демократов?» Речь идёт о Хиллари! Джон Соломон детально излагает настоящие доказательства того, что правительство Украины и ведущие демократы сговорились помочь Хиллари на выборах 2016 года.

Автор журналистских расследований Джон Соломон с нами, он расскажет нам подробности. Введите нас всех в курс дела. Есть доказательства, точно так же, как… мы знаем, что Хиллари заплатила за фальшивое русское досье, которое тоже повлияло на выборы.

ДЖОН СОЛОМОН, вице-президент The Hill: Да, это так, Шон. Украинские власти сообщают мне, что с прошлого года пытаются донести эти доказательства до трамповского Минюста. И США не давали им этого сделать! Сначала — в посольстве в Киеве, где им не давали визы, чтобы приехать в США и лично передать доказательства. Потом они наняли бывшего федерального прокурора времён Буша и попросили его передать эти материалы в Окружной суд южного округа Нью-Йорка. После того как они предложили доказательства, он больше не выходил с ними на связь. С недавних времён они ищут американских юристов, чтобы те приехали и подали иски с целью вернуть часть денег, которые, по их мнению, были украдены в результате коррупционных схем демократов.

О каких же доказательствах идёт речь? О весьма примечательных. У них есть два письменных заявления сотрудников украинских правоохранительных органов: те признаются, что пытались повлиять на исход выборов 2016 года в пользу Хиллари Клинтон. Есть у них и запись голоса главы Национального антикоррупционного бюро Украины — это их антикоррупционная полиция, аналог нашего ФБР в этом плане, — и на ней он признаёт, что пытался помочь Хиллари Клинтон, «слив» документы, связанные с Полом Манафортом. Кроме того, у них есть свидетельства, подтверждающие контакты между национальным комитетом Демократической партии, предвыборным штабом Хиллари Клинтон и украинскими чиновниками, работающими здесь, в Вашингтоне, — и в ходе этих контактов передавались доказательства якобы имеющихся у Дональда Трампа связей с Россией.



А ведь всё это — лишь часть того, что есть; я даже не упоминаю о том, о чём мы говорили на прошлой неделе, — о Джо Байдене и о трёх миллионах долларов, которые заработал его сын, пока он занимал пост вице-президента, и о том, что предпринимал Джо Байден, чтобы прекратить расследование в отношении компании его сына на Украине. Словом, доказательств много, но, похоже, восприимчивых слушателей в Вашингтоне для них пока не нашлось.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2019 года.