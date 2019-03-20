Fox News: клинтоновское «досье» на Трампа было и остаётся фальшивкой, и скоро это поймут все

Так называемое досье на Трампа, собранное по заказу Хиллари Клинтон, с самого начала было фальшивкой, предназначенной для очернения политического оппонента, считает ведущий Fox News Такер Карлсон. Как отмечает Карлсон в своём ток-шоу, когда расследование «российского дела» будет наконец завершено — а это должно вот-вот произойти, — демократы, которые уже давно продвигают «досье», окажутся в дураках, ведь никаких доказательств, подтверждающих его истинность и факт «сговора» Трампа с Россией, они так и не нашли.

Расследование Мюллера может завершиться в любой момент. Точнее говоря, мы точно не знаем, завершится ли оно в ближайшее время, но в Вашингтоне все говорят, что завершится. Впрочем, признаки того, что это действительно может быть, есть: так, например, бывший исполняющий обязанности генпрокурора Мэтью Уитакер заявил, что расследование практически завершено. Как бы то ни было, в какой-то момент всё это закончится — и когда это произойдёт, СМИ охватит хаос: все заинтересованные стороны будут активно работать на то, чтобы представить расследование в выгодном им свете. Но до того как это произойдёт, давайте возьмём паузу и взглянем на дело объективно — и вспомним, с чего вообще началась эта фальшивая история про Россию.

На протяжении президентской гонки 2016 года Хиллари Клинтон и её доверенные лица в СМИ совершали нападки на Дональда Трампа за то, что он продвигал историю о свидетельстве о рождении Барака Обамы. Но они не просто заявляли, что считать, что Барак Обама родился в Кении, — глупо; они утверждали, что это наносит Соединённым Штатам вред, что такие истории лишают Обаму легитимности как лидера, поскольку представляют его как нелигитимного президента. И утверждения эти справедливы: если не можешь доказать, что нечто является правдой, не нужно и утверждать, что это правда; если не согласен с политикой президента, её и оспаривай и предлагай альтернативные решения, но не надо говорить, что этот человек на самом деле никакой не президент, — стране такое не приносит ничего хорошего.

Вот только демократы каким-то образом усвоили совершенно противоположный урок: они на протяжении трёх лет продвигали свою собственную и куда более вредоносную теорию заговора — теорию о «сговоре с Россией». Как вы и сами знаете, придумал эту историю избирательный штаб Клинтон в целях получить краткосрочное политическое преимущество во время президентской гонки. Как показывают недавно опубликованные судебные материалы, компания Fusion GPS, работая по заказу семьи Клинтон, продвигала фальшивое «досье Стила». Само досье всегда было обыкновенным сборником сплетен, и ни один уважающий себя новостной источник его бы не опубликовал — даже те из них, которые ненавидят Трампа. Поэтому Fusion пошла другим путём и предложила эти враки правительству: основатель Fusion Гленн Симпсон встретился с чиновником Минюста Брюсом Ором, а Кристофер Стил встретился с Джонатаном Вайнером из Госдепа; Вайнер, в свою очередь, распространил эту дезинформацию среди коллег. Со временем о досье проинформировали даже президента Обаму и бывшего директора ФБР Джима Коми. Исследования оппозиции впервые были представлены на таком высоком уровне правительства.

Между тем пресса воспользовалась этим обстоятельством как предлогом, чтобы досье опубликовать. Мол, нет, подтвердить, что написанное там — правда, мы не можем, но в администрации Обамы об этом говорят, а следовательно, это можно публиковать. Редактор Buzzfeed признался, что именно так они и думали, в эфире нашей передачи.

БЕН СМИТ, главный редактор Buzzfeed: Этот документ, о котором идёт спор, кстати, в каком-то смысле видели все, кроме публики — мы вот видели, и, знаете ли, у нас специальных полномочий нет. И в определённый момент аудитория может сказать, что тоже хочет на это посмотреть и что как-нибудь переживёт тот факт, что документ чётко помечен как неподтверждённый и что ясно говорится, что некоторые из содержащихся в нём данных не соответствует действительности, — а мы это всё указали.

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Я примерно понял. Вы хотите сказать, что просто потому, что об этом досье сплетничают знаменитости…

БЕН СМИТ: Ну да, знаменитости: президент США, спецслужбы. Самые такие рядовые знаменитости.

ТАКЕР КАРЛСОН: Они так же сплетничают, как и все.

БЕН СМИТ: Никакие это не сплетни, а официальные совещания. А документ, кстати, публичный, и в его отношении действует Закон о свободе информации.



ТАКЕР КАРЛСОН: Ну, вообще-то, в каком-то смысле это всё равно сплетни, потому что информация не подтверждена. А разница между тем, что сделали вы, и тем, что сделал сайт Drudge Report, в том, что его сообщения оказались правдой, а вот ваши сообщения, похоже, оказались неправдой.

«Никакие не сплетни, а официальные совещания» — я вас умоляю. Это был трюк для того, чтобы опорочить политического оппонента, и все это понимали. И кстати, прошёл уже год, а никаких доказательств, которые подтвердили бы основные пункты досье, так и не появилось. Оно было фальшивкой тогда и остаётся фальшивкой сейчас. Но вреда оно всё же принесло немало: это фальшивое досье использовали, чтобы оправдать кошмарные нарушения прав человека, совершённые выпускником Военно-морской академии США Картером Пейджем. А ещё — как повод для многочисленных расследований конгресса, из-за которых остановилась работа правительства. Поспособствовало оно и разрушению отношений с Россией, что было совсем не нужно, но из-за этой фальшивки всё же случилось. И, разумеется, на основании этого досье политиками и журналистами были сделаны сотни, если не тысячи абсолютно безответственных высказываний. Вы, быть может, помните некоторые из них.

Так, конгрессмен Тед Лиу заявил о том, что над Белым домом нависла, цитирую, «туча госизмены». Калифорнийский конгрессмен Эрик Суолуелл назвал Трампа агентом России, который, цитирую, «прячется на самом видном месте». Даже Нэнси Пелоси — которая, по идее, должна быть ответственным лидером, и уж точно достаточно взрослая, чтобы так не поступать, — всё же заявила, что уверена в том, что Россия шантажирует президента. Всё это было ложью, но за эту ложь никто так и не извинился. Когда доклад Мюллера увидит свет, когда бы это ни случилось, как все эти люди будут объяснять своим последователям, тем, кто воспринимает их всерьёз — слушателям NPR, читателям журнала New Yorker и всем зрителям CNN, — почему в документе нет никаких доказательств сговора?

Согласно одному из последних опросов, 67% сторонников Демократической партии считают, что заявления о том, что Россия подтасовала голоса, чтобы помочь Трампу победить, — это возможно или точно правда. В Вашингтоне-то все знают, что это бред — тут все понимают правила игры. Но вот за его пределами люди действительно этому всему верят, ведь Пелоси, Шифф и Суолуелл сказали, что это правда, а весь журналистский состав MCNBC это подтвердил. Эти люди просто будут разочарованы — или же решат, что Путин каким-то образом добрался и до Мюллера?

Дата выхода в эфир 18 марта 2019 года.