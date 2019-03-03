Эксперт CNN: Трамп говорил с избирателями то ли как Путин, то ли как Гитлер

Речь Дональда Трампа на Конференции консервативных политических активистов CPAC, во время которой президент упомянул о необходимости «вернуть бесценное наследие США», была очень похожа по тону на выступления Адольфа Гитлера, убеждена эксперт CNN по нацбезопасности и бывший сотрудник администрации Обамы Саманта Виноград. Кроме того, как заявила Виноград в эфире канала, Трамп в своей речи использовал немало приёмов, которые обычно применяет российский президент Владимир Путин.

А комментировать обращение президента к участникам Конференции консервативных политических активистов CPAC будут наши гости — Саманта Виноград, которая занималась вопросами национальной безопасности в администрации президента Обамы, и Марк Мазетти, корреспондент-аналитик The New York Times в Вашингтоне.

Марк, президент Трамп прошёлся и по (спецпрокурору минюста США, ведущему «российское дело». — ИноТВ) Мюллеру, и по (экс-директору ФБР. — ИноТВ) Коми, и по (замглавы минюста. — ИноТВ) Розенстайну, и по (бывшему главе минюста. — ИноТВ) Сэшнсу… В общем, он сегодня говорил и говорил, и в очень бесцеремонном тоне — например, шутил по поводу своего обращения к России, которое он сделал во время предвыборной кампании. Президент вообще понимает, насколько серьёзна ситуация с делом Мюллера и прочими расследованиями?

МАРК МАЗЕТТИ, корреспондент-аналитик The New York Times в Вашингтоне: Он, конечно, уже не первый год высказывает критику в этом направлении, и сегодня он этим занимался пуще обычного, заявив, что расследование Мюллера с самого начала не имело правовых оснований, что Джефф Сешнс взял самоотвод, что Род Розенстайн, у которого, по мнению президента, не было никаких полномочий принимать решения, в итоге назначил Мюллера на пост спецпрокурора — и поэтому это дело и не должно было начаться. Такие заявления, как известно, очень любит толпа, и он их делает регулярно. Теперь же, когда, насколько нам известно, расследование Мюллера подходит к концу, мы ещё будем слышать подобное от самого Трампа и его сторонников. Как вы уже отметили, Трамп продолжает иронизировать по этому поводу — посмотрим, есть ли у Мюллера какие-нибудь поводы заставить президента поволноваться, не только по поводу России, но и по поводу препятствования правосудию.

А ведь президент сегодня сказал кое-что ещё — вот, послушайте.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мужчины и женщины, собравшиеся здесь сегодня — это те, кто находится на передовой борьбы за интересы США, за американские ценности и за возвращение бесценного наследия нашей страны. В конгрессе есть люди — прямо сейчас там есть люди, которые ненавидят нашу страну. И вам это известно. И мы можем их поимённо перечислить, если они того захотят. Они ненавидят нашу страну.

Сэм, слова о «сохранении наследия» навевают мысли о гораздо более мрачных временах в истории. Но дело не только в этом — как вы говорите, то, что президент выразил в этих замечаниях, может представлять угрозу для нацбезопасности.

САМАНТА ВИНОГРАД, эксперт CNN по национальной безопасности: Знаете, Анна, его заявления вызывают у меня отвращение на личном уровне. Слова о «сохранении» или «возвращении нашего наследия» очень похожи на речи одного лидера, который в сороковые годы убил членов моей семьи и ещё примерно шесть миллионов евреев. Что же до национальной безопасности, президент говорит о сохранении нашего наследия как о каком-то общем термине, за которым скрываются политические решения, которые используют наши ресурсы неэффективно. Он ведёт себя так, будто наши границы пересекают огромные потоки иммигрантов и тратит миллиарды долларов на строительство пограничной стены посредством введения чрезвычайного положения вместо того, чтобы заниматься реальными угрозами для национальной безопасности. Он говорит почти так же, как многие мировые лидеры-деспоты, которые говорили о «наследии белых людей» и белом национализме, и вкладывает ресурсы не туда, куда нужно, делая вид, что на нашу страну пытаются повлиять иностранцы, что просто не соответствует действительности.

К кому же обращены эти слова?

САМАНТА ВИНОГРАД: Эти слова обращены к его основному электорату. И кстати, по поводу этой его речи на CPAC — сколько пунктов из «списка дел» Владимира Путина пытался сегодня выполнить Трамп? Он очернил наши государственные институты — минюст и конгресс; он распространял неверную информацию и теории заговора; он подорвал авторитет нескольких наших ведомств; он сеял раздор и разброд… В общем, говорил он со своими избирателями, но он также говорил такие слова, что создавалось впечатление, что речь ему писал Владимир Путин. Поэтому он, быть может, этой речью и помог себе в политическом смысле и достучался до своего электората, но одновременно он сильно облегчил России её задачи.

Материал предоставлен CNN USA.

Дата выхода в эфир 03 марта 2019 года.