Time: расист, мошенник, жулик — экс-адвокат Трампа о своём бывшем боссе на слушаниях в конгрессе

Дональд Трамп вполне мог сотрудничать с иностранным государством, ради своей победы на выборах — такое заявление сделал бывший личный адвокат президента США Майкл Коэн в ходе слушаний в Конгрессе, пишет Time. Кроме того, Коэн обвинил Трампа в расистских высказываниях, в том, что он управлял девелоперским проектом в Москве в ходе своей предвыборной кампании, а также в выплате $130 000 порноактрисе Строми Дэниелс за молчание об их интимной связи.

В своей вступительной речи на слушаниях в Конгрессе, бывший личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн назвал президента США «расистом, мошенником и жуликом», сообщает Time.

Выступая под присягой, Коэн заявил, что Трамп намеренно проинструктировал его сообщить Конгрессу ложную информацию, касательно проекта по строительству недвижимости в Москве. Коэн отметил, что Трамп вёл переговоры по поводу своего московского девелоперского проекта в ходе предвыборной кампании и лгал об этом. Кроме того, Коэн сказал, что Трампу было заранее известно о том, что WikiLeaks опубликуют электронные письма, компрометирующие предвыборную кампанию Хиллари Клинтон.

Коэн, также рассказал о расистских заявлениях Трампа, сообщает издание: в частности, адвокат приписывает нынешнему президенту фразу о том, что «чернокожие никогда не будут голосовать за меня, потому что они слишком глупы».

Time пишет, что в ходе слушаний, Коэн предоставил подписанный Трампом чек, возмещавший адвокату $130 000, которые тот выплатил порноактрисе Сторми Дэниелс, за молчание об её отношениях с президентом. Коэн заверил, что у него нет никаких сомнений в том, что Трамп знал, за что он платит.

Отвечая на вопрос о том, мог ли Трамп ради своей победы на выборах сотрудничать с иностранным государством, Коэн сказал «Да». Он отметил, что Трамп «всегда сфокусирован на победе» и стремление к выигрышу могло толкнуть его на сотрудничество с кем угодно.

Издание отмечает, что сам Дональд Трамп на данный момент находится на саммите в Ханое, где встречается с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На вопрос о том, может ли он что-то ответить на показания Коэна, президент не стал отвечать: позднее, он написал у себя в Twitter, что Коэн «лжёт, чтобы сократить свой тюремный срок».