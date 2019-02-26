NBC: экс-сотрудница Трампа подала на него в суд за поцелуй времён предвыборной гонки

Бывшая сотрудница избирательного штаба Дональда Трампа Альва Джонсон подала на президента в суд за то, что в августе 2016 года на тот момент республиканский кандидат поцеловал её в уголок рта, хотя она отвернула голову. Впрочем, как отмечает NBC News, Белый дом и некоторые свидетели называют утверждения Джонсон ложными.

На этих кадрах вы можете видеть, как сотрудница избирательного штаба Трампа Альва Джонсон стоит возле трейлера во время остановки во Флориде в августе 2016 года.

АЛЬВА ДЖОНСОН, сотрудница избирательного штаба Дональда Трампа (за кадром): Так держать, босс!

На видео, которое сама Джонсон и сняла, можно слышать, как она хвалит господина Трампа, который в этот момент приветствует своих избирателей. Однако то, что, по словам Джонсон, случилось после, заставило её недавно обратиться в суд.

ХАССАН ЗАВАРЕИ, адвокат Альвы Джонсон: Хотя она отвернула голову, он всё равно умудрился поцеловать её в уголок рта.

И что же Джонсон?

ХАССАН ЗАВАРЕИ: По её словам, тогда у неё в голове пронеслось, что это мерзко и страшно.

Как утверждает адвокат Джонсон, тогда она рассказала о случившемся своим родным. Кроме того, Джонсон заявила, что всё произошло на глазах у двух представителей избирательного штаба Трампа. Однако сейчас оба этих человека, Пэм Бонди и Карен Джорно, настаивают, что ничего не было.

В комментарии NBC News Бонди отметила: «Как человек, долгое время проработавший в обвинении, и как генеральный прокурор, если бы я увидела нечто непозволительное, я бы приняла меры. Я была в трейлере вместе с президентом, и эти утверждения не соответствуют истине». Пресс-секретарь (Белого дома. — ИноТВ) Сара Сандерс заявила: «Ничего такого не было. Эти обвинения напрямую опровергаются показаниями целого ряда весьма авторитетных свидетелей».

В то время как сразу несколько женщин открыто обвиняли Трампа в неподобающем поведении, Джонсон стала первой, кто заявил, что инцидент произошёл во время избирательной кампании. По словам её адвоката, Джонсон ушла из избирательного штаба, когда всплыла аудиозапись беседы Трампа с Билли Бушем в автобусе по пути на съёмки передачи Access Hollywood.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бизнесмен (на записи 2005 года): Я просто начинаю их целовать.

В то же время адвокат Джонсон признаёт, что впоследствии она ходила на вечер, посвящённый инаугурации президента, а также подавала заявления на должности в администрации Трампа. А сегодня стало известно, что ещё мае 2017 году Джонсон по-прежнему восторженно отзывалась о президенте. Вот что она заявила в этом интервью на радио.

АЛЬВА ДЖОНСОН: Да он приятнейший человек. Он ко всем относится так, словно они члены его семьи.

КРИСТЕН УЭЛКЕР, корреспондент NBC News в Белом доме: Как объясняет адвокат Альвы Джонсон, она так сказала, потому что боялась нарушить соглашение о неразглашении, которое ранее подписала. Так почему же она так долго ждала, чтобы выступить со своим заявлением? Её адвокат говорит, что они работали над делом на протяжении 8 месяцев и решили, что теперь время пришло.

Дата выхода в эфир 25 февраля 2019 года.