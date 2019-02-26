USA Today: бывший политтехнолог Трампа уверен в его победе на выборах в 2020 году

На выборах в 2020 году оппоненты могут попытаться использовать против Дональда Трампа результаты расследований вокруг его первого избирательного штаба, уверен бывший главный политтехнолог Белого Дома Стивен Бэннон. Однако, по словам стратега, сильная экономика и правильный настрой помогут действующему президенту одержать «ещё более масштабную победу».
В интервью американским журналистам бывший главный политтехнолог Белого дома Стив Бэннон заявил, что на выборах в 2020 году президент Дональд Трамп одержит «ещё более масштабную победу», чем в 2016, сообщает USA Today. Однако есть вероятность, что лидеру всё-таки придётся столкнуться с рядом проблем из-за расследований вокруг деятельности его первого избирательного штаба.
Как заявил Бэннон в эфире CBS, демократы могут использовать против Трампа отчёты о работе спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего дело о «сговоре» руководства предвыборной кампании президента с Россией. И это может ещё больше накалить ситуацию в стране.
Бэннон поделился своими прогнозами и на 2019 год, назвав его «самым ядовитым» в американской политике с периода до начала Гражданской войны. «Думаю, нас ждёт очень скверный 2019», — считает политтехнолог.
Среди причин надеяться на победу Трампа в 2020 году Бэннон назвал сильную экономику — она должна помочь делу, даже несмотря на расследования. Конечно, по словам стратега, следующие несколько месяцев выдадутся для президента тяжёлыми, но они не ослабят его, а, наоборот, помогут «сфокусироваться» на выборах. Эксперт уверен, что серьёзных противников внутри своей Республиканской партии на праймериз Трамп не встретит.
USA Today напоминает, что действующий президент уже провёл свою первую встречу с избирателями в Эль-Пасо, штат Техас. Тем временем от Демократической партии о своём участии в выборах объявили уже 10 претендентов, включая участника прошлых выборов, уступившего на предварительном этапе Хиллари Клинтон Берни Сандерса.
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