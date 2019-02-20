WSJ: Космическим силам США отказали в самостоятельности из экономии

В целях экономии средств и «сокращения бюрократической работы», в США решили не создавать Космические силы в качестве самостоятельного вида Вооружённых сил, пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что вместо этого президент Дональд Трамп подчинил новорождённую структуру министерству ВВС США.

Президент США Дональд Трамп подписал директиву о создании нового рода войск — Космических сил, которые, однако, будут находиться в подчинении министерства Военно-воздушных сил страны, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что Космические силы будут иметь статус аналогичный морской пехоте, которая является частью Военно-морских сил США.

Таким образом, как отмечает издание, Трампу пришлось ограничить свои амбиции в формировании полностью самостоятельного вида Вооружённых сил к началу следующего года, как предполагалось изначально. Такое решение призвано не только сэкономить бюджетные средства, но и сократить количество бюрократической работы.

Законопроект об учреждении Космических сил в составе ВВС США будет направлен на одобрение в американский конгресс. Впоследствии Трамп внесёт соответствующую статью в бюджет 2020 года. Кроме того, ожидается, что в дальнейшем президент будет способствовать вынесению Космических сил в отдельный вид войск.

Директива направлена на обеспечение американского космического господства в то время, как иностранные противники стремятся ограничить доступ США в космос.

«Космос — это следующий шаг, и мы должны быть готовы», — заявил американский лидер, добавив, что соперники США также активно развивают свой потенциал в космическом пространстве.

Ожидается, что Космические силы будут иметь отдельное представительство в Объединённом комитете начальников штабов. Их работу будет координировать назначаемый президентом замминистра ВВС по космосу.

The Wall Street Journal напоминает, что Трамп выдвинул идею создания Космических сил ещё будучи кандидатом в президенты. Однако с тех пор многие политические оппоненты указывали на потенциально высокую стоимость проекта.

Вместе с тем вопросы также возникали относительно необходимости создания отдельного вида ВС для противостояния иностранным угрозам в космосе. Так, согласно докладу Разведывательного управления Министерства обороны США, Россия и Китай вкладывают значительные средства в развитие своего оборонного космического потенциала во многом в связи с тем, что рассматривают США как страну, крайне зависимую от космических технологий, в частности, от спутниковой системы навигации GPS.