News.Com.Au: на планы Трампа разместить оружие в космосе Россия отвечает гиперзвуковым беспилотником
Несмотря на то, что российская экономика давно находится «в глубоком кризисе», а клептократия в стране становится всё сильнее, Москва по-прежнему думает, что она в состоянии построить гиперзвуковой многоразовый космический аппарат, пишет News.Com.Au.
Российские СМИ обнародовали изображение модели первого российского гиперзвукового беспилотника, который разрабатывается компанией «ИСОН» для Роскосмоса. Как подчёркивает новостной портал, информация о проекте появилась всего спустя несколько дней, после того как президент Владимир Путин поручил Минобороны подготовить план по противодействию угрозе размещения американского оружия в космосе. По мнению ресурса, сверхбыстрый, манёвренный космический аппарат даёт России новые боевые возможности.
Беспилотник сможет доставлять на орбиту грузы, а затем возвращаться обратно на землю. Аппарат будет летать на высоте до 160 км и развивать скорость до 7 Махов, а также выводить другие космические устройства на высоту до 500 км. По словам создателей, каждый такой беспилотник рассчитан на как минимум 50 полётов.
Генеральный директор «ИСОН» Юрий Бахвалов рассказал журналистам, что в 2023 году будет проведено 5 лётных испытаний аппарата. На стадии разработки проект финансировали правительственные учреждения, но для дальнейшей работы компания ищет инвесторов, отмечает News.Com.Au.
Как подчёркивает сайт, это не первый российский проект гиперзвукового космического аппарата. В прошлом году авиастроительная компания «РСК «МиГ» объявила о своих планах по созданию гиперзвукового истребителя, способного выходить в космос.
По словам News.Com.Au, по концепции российский беспилотник похож на экспериментальный орбитальный самолёт Boeing X-37, который был построен в трёх экземплярах и использовался для секретных военных разработок американской армии.
Портал напоминает, что в январе президент США Дональд Трамп представил новую оборонную стратегию, в которой призвал армию разместить в космосе оружие быстрого реагирования, способное уничтожить вооружения противника, в тот момент, когда они приведены в боевую готовность, или ещё до этого.
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