JT: гиперзвуковое оружие России — сигнал не только для США, но и для Японии

Разработка Москвой гиперзвукового оружия представляет собой сигнал о том, что Россия сохраняет статус ядерной державы и с ней нужно считаться, пишут журналисты The Japan Times. Как подчёркивается в редакционной статье газеты, адресаты этого послания — не только США и российский народ, но и Япония, с которой ведутся переговоры о судьбе южных Курильских островов.

В конце 2018 года Россия объявила об успешных испытаниях комплекса «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком — и президент Владимир Путин оценил этот тестовый пуск как «большое событие» в жизни российских вооружённых сил и страны в целом, пишет в редакционной статье The Japan Times. Как подчёркивается в материале издания, разработкой гиперзвукового оружия сейчас занимаются все «технически продвинутые» вооружённые силы, включая китайские и японские, однако «особого аппетита» к мерам по контролю за такими вооружениями в мире пока не наблюдается. Это должно измениться, и принять активное участие в создании новых норм вполне способна и Япония, убеждены журналисты JT.



По данным газеты, в среднесрочном плане обороны Японии, обнародованном в конце минувшего года, говорится о необходимости разработать и принять на вооружение гиперзвуковое оружие для укрепления обороноспособности островов на юго-западных рубежах страны; в Токио рассчитывают, что такое оружие появится в середине 20-х годов и его можно будет применять против крупных кораблей, «угрожающих японской территории». Впрочем, критики этой инициативы полагают, что гиперзвуковые вооружения «перейдут черту допустимых норм, запрещающих Японии иметь наступательное оружие», признаёт редакция издания.



Между тем, в дискуссиях вокруг гиперзвуковых технологий существует немало «шума, не имеющего отношения к реальности», полагают журналисты JT. Так, например, Москва утверждает, что разрабатывать гиперзвуковые ракеты её вынудили США, разместив элементы своей ПРО в Европе и Азии, однако «на деле эти элементы не были рассчитаны на то, чтобы обороняться от российских стратегических вооружений, а если бы и были так применены, то были бы быстро сокрушены», пишут они.



«Ввод в действие гиперзвукового оружия Москвой — это шапкозакидательский план Путина, нужный для того, чтобы напомнить миру — и, что так же важно, российскому народу — о том, что Россия является ядерной державой, которую нужно воспринимать всерьёз, — говорится в статье. — Эти ракеты представляют собой послание Вашингтону о том, что Москву нельзя игнорировать, и что неуважение США к существующим мерам по контролю за оружием не сойдёт им с рук». Опасения по поводу последних шагов Америки, которая решила выйти из Договора о РСМД и может в итоге не продлить СНВ-3, вполне оправданны — эти соглашения не идеальны, но им не следует позволять разваливаться, подчёркивают авторы.



Другим главным адресатом посланий Москвы помимо Вашингтона является Токио, полагают в редакции JT. Владимир Путин в ходе переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абе о дальнейшей судьбе южных Курильских островов, которые японская сторона считает «оккупированными» Россией, уже пытался «наложить некие ограничения на то, как Япония сможет оборонять эти территории, если и когда они будут возвращены», отмечают журналисты газеты.



Ещё более важно то обстоятельство, что Путин «пытается вмешаться в отношения между Токио и Вашингтоном»; впрочем, Абе «не клюнул на приманку» российского лидера, заявив в недавнем интервью, что «присутствие американских вооружённых сил (в Японии. — ИноТВ) необходимо для сохранения мира и безопасности в Японии и на Дальнем Востоке и ни в коей мере не является враждебным для России фактором» и добавив, что «Россия в итоге это поймёт», упоминается в статье. Характерен и тот факт, что в недавно одобренных правительством Японии Рекомендациях к Национальной оборонной программе упоминается о «шагах России по модернизации своих вооружённых сил и расширении своей военной деятельности в Дальневосточном регионе, в том числе и в районе спорных островов», пишут авторы.