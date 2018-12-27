Nikkei Asian Review: по дороге в Давос Абэ заедет в Путину — обсудить вопрос Курил

По дороге на Всемирный экономический форум в Давосе 21 января японский премьер-министр Синдзо Абэ планирует заехать в Москву, чтобы обсудить с Владимиром Путиным проблему Южных Курил. Как отмечает Nikkei Asian Review, лидеры уже условились вести переговоры по подписанию мирного соглашения на базе японско-советской декларации и теперь странам предстоит выработать детали.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин планируют провести встречу 21 января в Москве, сообщает Nikkei Asian Review. Лидеры надеются поспособствовать прогрессу по мирным переговорам на базе совместной советско-японской декларации, в рамках которой Москва обещала передать Токио два острова Южных Курил.
Как ожидается, Абэ должен будет заехать в российскую столицу по дороге на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, который стартует 22 января.
Главная цель встречи — разработать дальнейшие детали мирного договора на базе декларации 1956 года. Именно в этом направлении согласились двигаться лидеры двух стран в ходе ноябрьской встречи в Сингапуре. Согласно документу, СССР обязался передать Японии два острова Южных Курил, Хабомаи и Шикотан, но перед этим должен быть подписан мирный договор.
Как напоминает ресурс, из-за территориальных противоречий по поводу Южных Курил, которые находятся под контролем России и на которые претендует Япония, страны до сих пор так и не подписали мирный договор после окончания Второй мировой войны.
Перед встречей двух лидеров в рамках подготовки к предстоящим переговорам 14 января в Москве главы МИД двух стран, Сергей Лавров и Таро Коно, обсудят проблему Южных Курил.
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