Nikkei Asian Review: Токио поборется в Арктике за мирный договор с Россией

Японские власти настроены развивать сотрудничество с Россией в Арктике, в сфере освоения морских маршрутов и месторождений природного газа. Как отмечает Nikkei Asian Review, по мнению наблюдателей, таким образом Токио хочет ускорить процесс подписания официального мира с Москвой, а также сдержать растущую экспансию Китая, который тоже засматривается на Арктику.

Японские власти намерены активизировать сотрудничество с Россией в сфере освоения Арктики. Токио надеется, что совместные проекты, например, по освоению северных морских маршрутов и месторождений природного газа могут способствовать прогрессу по мирным переговорам, пишет Nikkei Asian Review.

Во вторник 18 декабря российские и японские власти провели совместную встречу с представителями частного сектора. Стороны заключили соглашение на участие японской корпорации Sojitz и компании Japan Airport Terminal в строительстве нового терминала международного аэропорта в Хабаровске.

Как напоминает ресурс, в октябре глава МИД Японии Таро Коно стал первым министром страны, принявшем участие в международном форуме «Полярный круг» (Arctic Circle), который объединяет государственных деятелей, бизнесменов и учёных из разных государств региона. Как подчеркнул Коно, выступая перед участниками форума, именно через самый северный японский остров Хоккайдо, с географической точки зрения, проходит «выход из Азии к Северному морскому пути». А освоенные арктические маршруты позволят сократить время транспортировки грузов, которая традиционно пролегает через Суэцкий и Панамский каналы.

Глава японской дипломатии подчеркнул, что Токио видит в Северном морском пути большие перспективы и намерен стимулировать местные компании активнее участвовать в арктических проектах.

Nikkei Asian Review обращает внимание, что в последнее время многие страны, омываемые Северным Ледовитым океаном, включая Россию, США и Канаду, активно включились в освоение Арктики. Даже Китай объявил себя «практически арктической страной», мотивируя это тем, что ситуация на Северном полюсе оказывает непосредственное влияние на его климат, сельское, рыбное и лесное хозяйства. В рамках масштабной инициативы «Один пояс — один путь» Поднебесная даже планирует создать собственный «Полярный шёлковый путь». Южная Корея тоже проявляет всё более сильный интерес к Северу.

Политолог Дамьен Дежорж, специализирующийся на арктическом регионе, отмечает, что Япония, Китай и Южная Корея выступают в качестве наблюдателей в Арктическом совете, международной структуре, в рамках которой правительства решают проблемы региона.

«Они пытаются усилить свою вовлечённость в арктическом регионе, главным образом с помощью двусторонних контактов на высшем уровне с арктическими странами. Россия — ключевой игрок в регионе, в российской части Арктики сейчас ускоренными темпами идёт экономическое развитие, поэтому со стороны Японии вполне разумно сотрудничать с Москвой», — объяснил Дежорж. И действительно во время встречи между Владимиром Путиным и премьер-министром Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке был намечен целый ряд совместных проектов, включая программы по арктическому сжиженному природному газу (СПГ).

Для России Арктика представляет «ключевой регион в плане экономической жизнеспособности и национальной безопасности». Так, если говорить об энергетике, как утверждают специалисты, на российском Ямале содержится более 20% мировых запасов природного газа. Сегодня крупнейший в стране производитель СПГ компания «Новатэк» ищет иностранных инвесторов, и для Японии это хорошая возможность укрепить сотрудничество с Россией, а также разнообразить свои поставки энергоресурсов. Кроме того, в партнёрстве с российской стороной японцы продвигают основанный на их технологиях проект ветроэлектрических генераторов.

Как отмечает Nikkei Asian Review, многие наблюдатели уверены, что развитие российско-японского экономического взаимодействия в Арктике поможет ускорить подписание мирного соглашения между Токио и Москвой, которое стороны так и не заключили после окончания Второй мировой войны. Помимо этого, специалисты считают, что на фоне глобальной экономической экспансии Китая усиленное сотрудничество между Россией и Японией призвано сдержать растущие аппетиты Пекина.