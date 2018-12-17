Sora News: Путин на календаре в Японии оказался популярнее местных секс-символов

Среди календарей на 2019 год первым по продажам в популярной японской сети магазинов оказался календарь с Владимиром Путиным, сообщает Sora News. Российский лидер даже обошёл местных звёзд вроде олимпийского чемпиона фигуриста Юдзуру Ханю, у которого в Японии сложилась огромная фанатская база.

Необычное дело творится в Японии, пишет местный информационный портал Sora News. Календари с изображением «одного иностранного мирового лидера» оказались намного популярнее новогодних сувениров с японскими звёздами.

В одной крупной японской сети магазинов среди календарей на 2019 год в топе продаж оказалась настенная перекидная книжица не с каким-нибудь «розовощёким молодым идолом» или разбившим не одно женское сердце актёром, а с 66-летним российским президентом Владимиром Путиным. Да, теперь этому лидеру посвящён не только отдельный японский комикс, манга, — образ Путина обеспечил календарям «беспрецедентные продажи» в Японии.

Как прокомментировали представители сети магазинов, они ещё в сентябре выставили на продажу целый ряд календарей на 2019 год «со знаменитостями». По всей стране сувенир с Путиным пользовался куда большей популярностью, чем все остальные. В целом, продавать календари с российским лидером в Японии начали ещё три года назад — потому что их хорошо раскупали на родине. К примеру, как и россияне, на Год собаки японцы могли приобрести календарь, в котором были собраны фотографии Владимира Путина с собаками, включая подаренную премьер-министром Синдзо Абэ акиту-ину Юмэ.

Хотя, как отмечает Sora News, многие покупают календарь с российским лидером в качестве «шутливого, но практичного» подарка, факт остаётся фактом: Путин на обложке привлекает покупателей сильнее, чем местные знаменитости, у которых в Японии всё-таки фанатов намного больше. Так, на втором месте по «календарной популярности» стоит звезда телесериалов и фильмов 34-летний актёр Кей Танака.

Тройку лидеров среди календарных звёзд закрывает 24-летний фигурист, уже успевший во второй раз защитить титул олимпийского чемпиона, Юдзуру Ханю. Его спортивные успехи и мальчишеское обаяние принесли спортсмену небывалую популярность в Японии. «Серьёзно, это, наверное, единственный раз, когда он в чём-то оказывается третьим», — комментирует портал.

Возможно, за победой Путина в календарном рейтинге стоят молодые японки, многие из которых находят российского сильного лидера весьма привлекательным. Узнав о столь неожиданной популярности календаря с российским лидером, некоторые японские интернет-пользователи признали, что им тоже захотелось приобрести себе такой подарок. А другие предположили, что, должно быть, такой календарь поможет владельцу защититься от злых духов.