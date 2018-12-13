Mainichi Shimbun: главе МИД Японии досталось за молчание о Курилах

После того как министр иностранных дел Японии Таро Коно проигнорировал на пресс-конференции сразу несколько вопросов, касающихся переговоров по Южным Курилам, журналисты написали на него письменную жалобу. Хотя Коно считает, что раскрывать карты перед общественностью не в интересах Японии, Mainichi Shimbun напоминает, что вопрос суверенитета страны касается всех её граждан.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно категорически отказался давать комментарии относительно позиции Токио по текущим переговорам с Москвой, касающимся Южных Курил, сообщает Mainichi Shimbun. Во время пресс-конференции 11 декабря журналисты так и не смогли выяснить, что же глава японской дипломатии думает по поводу территориального вопроса.



Как напоминает газета, Южные Курилы или, как их называют японцы, «северные территории» были заняты советскими силами в конце Второй мировой войны в 1945 году. Сегодня японцы хотят вернуть себе острова, которые остаются под контролем Москвы, и из-за так и неразрешённых территориальных противоречий стороны до сих пор так и не подписали официальное мирное соглашение.



На пресс-конференции Коно попросили прокомментировать заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что без признания итогов Второй мировой войны со стороны Токио продолжать переговоры по мирному договору невозможно. Вместо ответа японский министр лишь сказал: «Следующий вопрос, пожалуйста». Таким же образом Коно проигнорировал несколько других вопросов, который касались «северных территорий». В ответ на просьбу журналистов объяснить такое поведение в очередной раз последовало: «Следующий вопрос, пожалуйста».



Журналистам отношение министра не понравилось, поэтому они написали на Коно письменную жалобу и потребовали «честного ответа». Сам глава японского МИД, которого заподозрили в излишней «надменности», подчеркнул: «Раскрывать наши карты общественности не в интересах Японии».



Тем временем Mainichi Shimbun отмечает, что пресс-конференции специально организуются, для того чтобы власти могли объяснить свои действия народу. «Хотя мы и понимаем все трудности, связанные с деликатным вопросом переговоров по территориальному вопросу, тема этих переговоров затрагивает суверенитет Японии, а это касается интересов всех граждан. Проблему нельзя решать без понимания и поддержки со стороны общественности. Только неясно, в курсе ли об этом министр иностранных дел», — возмущается издание.



Премьер-министр страны Синдзо Абэ лично назначил Таро Кано вести переговоры с Москвой по Южным Курилам. Возможно, министр чувствует огромное давление и всю возложенную на него ответственность. «Тем не менее очень жаль, если вдруг он решил, что вопросы СМИ по территориальному спору станут препятствием для переговоров», — отмечает газета.

Россия настаивает на том, что все четыре острова Южных Курил должны остаться за ней. «Если Коно так и будет молчать, чтобы лишний раз не провоцировать Россию, то ситуация будет далека от пропорциональной», — рассуждает Mainichi Shimbun. Впрочем, с Южной Кореей, с которой у Токио тоже есть неразрешённые территориальные вопросы, министр ведёт себя довольно жёстко. Столь бросающийся в глаза контраст заставляет задуматься, не придерживается ли Коно двойных стандартов.



В ответ на жалобу журналистов министр заявил, что серьёзно воспринял критику. Только эти слова должны найти отражение в его действиях, настаивает газета.