Nikkei: Абэ отказался подписывать мирный договор с Россией «без предварительных условий»

Подписание мирного договора с Россией возможно только после урегулирования территориального спора — премьер-министр Японии Синдзо Абэ лично заявил об этом Владимиру Путину, пишет Nikkei Asian Review. При этом российский президент продолжает продвигать идею подписания договора без предварительных условий. В этом году Путин и Абэ должны встретиться ещё два раза, информирует издание. Японский премьер расценивает грядущие переговоры как «крайне важные».

Синдзо Абэ лично передал Владимиру Путину позицию Токио по подписанию мирного договора между двумя странами: оно будет возможно только после урегулирования территориального спора, пишет Nikkei Asian Review, ссылаясь на слова главного секретаря Кабинета министров Японии Ёсихиде Суга.

Эти высказывания противоречат предложению Владимира Путина заключить мир, который формально завершил бы состояние войны между Россией и Японией, без предварительных условий. Президент России в очередной раз озвучил своё предложение на состоявшейся недавно конференции в Сочи — до этого он лично передавал его Абэ в сентябре, на полях экономического форума во Владивостоке, сообщает издание.

Спорные территории представляют собой четыре острова Южных Курил, расположенные к северу от Хоккайдо, напоминает Nikkei Asian Review — Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп. В последние дни Второй мировой войны японское население островов было депортировано, после того, как СССР разорвал пакт о ненападении с Японией и оккупировал данные территории, сообщает издание.

Выступая на конференции в Сочи, Путин привёл в пример российско-китайский договор о дружбе. добрососедстве и сотрудничестве, который был подписан до урегулирования приграничного спора с Китаем. Российский президент намекнул, что такая же формула возможна и в случае с Японией, говорится в статье.

В заключение, Nikkei Asian Review сообщает, что Япония и Россия планируют до конца года провести ещё две встречи на высшем уровне. Синдзо Абэ отметил, что эти встречи будут «очень важными».