Sankei: русские не начнут настоящие переговоры, пока Япония не заставит себя уважать

Японскому руководству необходимо понять «истинные намерения Путина» и отказаться от иллюзий в отношении мирного договора и урегулирования территориальных споров, пишет Sankei Shimbun. Пока Япония не реагирует на заявления российского лидера, она фактически признаёт логику российской стороны на мировой арене и лишается уважения — а русские не будут по-настоящему вести переговоры с теми, кого они не уважают, предупреждает автор.

Россия не намерена в ближайшем будущем урегулировать «территориальную проблему» с Японией, а недавние заявления президента Владимира Путина, который предложил заключить мирный договор без предварительных условий уже в этом году, лишь вводят японское правительство в заблуждение, пишет Сигэки Хакамада на страницах Sankei Shimbun.

По мнению автора, Путин «откровенно» высказал очевидную позицию России: его предложение подписать договор и отложить все остальные вопросы и условия «на потом» напрямую отрицает двустороннее соглашение, которому строго следует Япония. В этом соглашении содержится основной тезис Токийской декларации, на которую есть ссылка в Иркутском заявлении 2001 года, подписанном лично Путиным, и Японо-российском плане действий 2003 года, подчёркивается в статье.

В соглашении оговаривалось, что необходимо сначала решить вопрос о территориальной принадлежности четырёх островов, а уже затем заключать мирный договор — и когда Путин подписывал этот документ, то знал, что он имеет юридическую силу, несмотря на отсутствие ратификации японским парламентом, отмечает Sankei Shimbun.

Ведь в 1956 году Япония не стала заключать мир именно потому, что не была решена территориальная проблема, напоминает автор: «Поскольку мирный договор означает решение территориальной и других послевоенных проблем, то вести какие-то территориальные переговоры после подписания мирного договора немыслимо. Это простое хитросплетение слов для того, чтобы понизить ожидания японской стороны».

По его мнению, неожиданное предложение российского лидера «полностью перечёркивает» все прошлые переговоры по мирному договору и условия для его подписания, которые заключаются в урегулировании проблемы островов: «Его заявление равнозначно тому, что у него вообще нет желания решать территориальную проблему… Необходимо понять истинные намерения Путина и отказаться от иллюзий».

Это предложение российской стороны Путин обосновал тем, что «Синдзо Абэ предложил изменить подход», когда в мае 2016-го на переговорах в Сочи японский премьер-министр предложил не зацикливаться на существовавших принципах территориальных переговоров, напоминает автор: «Руководство России восприняло это как предложение положить территориальную проблему под сукно и сосредоточиться на экономическом сотрудничестве, и японская сторона не возражала».

Более того, и на недавнем форуме ещё до неожиданной инициативы Путина Абэ много говорил об экономическом сотрудничестве. А комментируя мирное соглашение, премьер-министр Японии заявил: «Если не сейчас, то когда? Если не мы, то кто?» — и можно сказать, что Путин просто «отреагировал» на слова японской стороны, подчёркивается в статье.

Во время последней российско-японской встречи в верхах Путин заявил, что «не стоит надеяться» на скорейшее завершение переговоров по мирному договору, которые длились долгие годы, пишет Sankei Shimbun. А на пресс-конференции в ноябре прошлого года российский президент подчеркнул: «Неважно, кто будет руководить Россией и Японией во время подписания мирного договора», — и это равнозначно заявлению о том, что у него нет намерения заключать мирный договор во время своего срока полномочий, отмечает автор. Ранее, когда речь заходила о мирном договоре, для России и Японии это автоматически означало проблему «северных территорий» и обычно заканчивалось заявлениями о том, что это «долгосрочная проблема».

Тем не менее, подчеркнув в этот раз отсутствие предварительных условий, Путин «полностью изменил смысл мирного договора» — и по большому счёту, это вполне соответствует позиции о том, что и не намерен решать территориальную проблему, говорится в статье. Именно поэтому российский президент многократно повторял на протяжении долгих лет, что Южные Курилы давно отошли России по результатам Второй мировой войны и что Япония пытается «подкорректировать историю», поясняет автор: «Представления о том, что Путин относится к Японии «гибко», а МИД России «жёстко» — это всего лишь миф. Я уже отмечал, что это не более чем «разделение труда». Хотелось бы, чтобы японские власти поняли истинные намерения главы России и отказались от иллюзий».

В ходе подобных форумов и российско-японских пресс-конференций Путин «не стесняется» публично заявлять о российских принципах и критиковать Японию, подчёркивается в статье. Однако на этот раз, по мнению автора, президент России «сказал неправду», обвинив японскую сторону в невыполнении условий Советско-японской декларации, — хотя на самом деле это Советский Союз в 1960 году нарушил территориальные условия декларации, «оправдавшись пересмотром японо-американского соглашения в области безопасности». В ходе совместной российско-японской пресс-конференции в декабре 2016 года Путин также «продвигал искажённую логику российской стороны» в отношении исторического контекста проблемы «северных территорий», отмечает Sankei Shimbun.

По мнению автора, Япония должна твёрдо реагировать на подобные заявления, чтобы заявить всему миру о собственной позиции. В такие моменты Японии необходимо взвешенно обосновать свою точку зрения, заявив: «Нам было интересно услышать мнение российской стороны. Воспользовавшись случаем, мы хотим выразить наши убеждения», — подчёркивается в статье. Также следует активно использовать информационные ресурсы правительства Японии, чтобы донести эту информацию на международном уровне как на японском, так и на других языках, призывает Sankei Shimbun.

С объективной точки зрения, руководство Японии в настоящее время «ведёт себя по-холопски», не реагируя на все заявления президента Путина и других представителей российских властей, и тем самым фактически молча признаёт логику российской стороны, говорится в статье. В частности, представители Совета Федерации в ходе своего визита в Японию не раз делали заявления, которые шли вразрез с точкой зрения Токио, — но когда председатель Палаты советников японского парламента Тюити Датэ в июле этого года лично выступал в Совфеде, он «даже не попытался указать на заблуждения российской стороны», подчёркивает Sankei Shimbun.

Русские «с радостью используют тех, кто сближается с ними, а затем презирают их», отмечается в статье. И наоборот, они готовы «признавать превосходство тех, кто их напрягает», хотя и относятся к ним с неприязнью, считает автор. Поэтому японскому правительству надо осознать, что «русские не будут по-настоящему вести переговоры с теми, кого они не уважают», и активнее отстаивать свои позиции, заключает Sankei Shimbun.