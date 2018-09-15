NKS: предложение Путина о мирном договоре показывает, что значимость Японии упала

Для премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который «отдавал все силы» урегулированию проблемы о принадлежности северных островов, стало большим сюрпризом предложение президента России Владимира Путина заключить мирный договор без предварительных условий. Эта инициатива Путина свидетельствует, что для России, которая активно налаживает партнёрство с Китаем, значимость Японии на мировой арене снизилась, пишет Nihon Keizai Shimbun.

В ходе дискуссии в рамках Восточного экономического форума президент России Владимир Путин неожиданно предложил премьер-министру Японии Абэ, находящемуся с визитом в России, подписать мирный договор в течение года «без предварительных условий». Это предложение противоречит позиции правительства Японии, которое уверено, что предпосылкой такого договора должно стать решение проблемы «северных территорий», отмечает Nihon Keizai Shimbun. Оно также свидетельствует о том, что для президента Путина, который внимательно следит за стремительно меняющейся международной обстановкой, «ценность» Японии на этой арене снизилась. В то время как для премьера Абэ, который «отдавал все силы» проблеме принадлежности четырёх северных островов, это стало большим сюрпризом, поскольку ещё два года назад главы обеих стран договорились о «новом подходе» к переговорам, отмечается в статье.

Путин сделал предложение японской стороне 12 сентября не в ходе встречи на высшем уровне, а на полях Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке. Российский лидер заявил присутствующим за круглым столом премьер-министру Японии Синдзо Абэ, председателю КНР Си Цзиньпину и представителям других стран: «Давайте подпишем мирный договор до конца этого года без предварительных условий», — и пояснил, что эта идея пришла ему в голову лишь сейчас, но это кажется маловероятным, пишет Nihon Keizai Shimbun. Скорее всего, эта речь была подготовлена заранее, как и порядок выступления ораторов в ходе встречи, полагает автор: «Возможно, Путин также учёл, что Абэ, который подчёркивал личные отношения с ним и шёл на сближение с Россией, вряд ли станет ухудшать отношения». В таких фразах Путина, как «россияне относятся к территориальной проблеме крайне серьёзно и чувствительно», а также «я надеюсь когда-нибудь решить эту проблему», проглядывает намерение снизить градус ожиданий японской стороны на то, что этот вопрос будет урегулирован в ближайшее время, говорится в статье.

Путин «связал» Японию территориальными переговорами, пытаясь определить её ценность в качестве «балансира» в отношениях с Китаем и расшатать её союзнические отношения с США, считает Nihon Keizai Shimbun. Когда в 2014 году Россия «силой присоединила Крым», в результате чего начала углубляться её конфронтация с Западом, она начала использовать Японию, чтобы разрушить сплочённость стран G7, отмечается в статье: «Многократные визиты премьера Абэ и японских чиновников в Россию стали средством демонстрации миру того, что Россия не находится в изоляции, а также способом давления на Китай».

Однако за последние два года «ситуация серьёзно изменилась», подчёркивает автор. Президент Трамп, провозгласивший политику «Америка превыше всего», начал действовать своевольно, не учитывая интересы союзников и оказывая давление на Европу и Японию в сфере торговли и безопасности. В итоге союзнические отношения с США «затрещали по швам», а в Европе активизировались силы, выступающие за примирение с Россией. Даже канцлер Германии Меркель, инициировавшая санкции против России, в августе впервые после «аннексии Крыма» пригласила Путина в Германию для того, чтобы провести двустороннюю встречу, напоминает Nihon Keizai Shimbun.

В итоге значимость Японии как свидетельства того, что «Россия не находится в изоляции», снизилась, говорится в статье. Одновременно изменилась российская стратегия в отношении Китая, отмечает автор: «Комментируя крупномасштабные военные учения, в которых принимает участие Китай и которые начались одновременно с форумом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Китай «союзником». Россия, серьёзно уступающая Китаю в экономической силе, боится стать его младшим партнёром. Она сохраняла баланс за счёт сближения с Японией, однако китайский уклон становится всё сильнее».

Тем временем санкции США, введённые против России в связи с «вмешательством в президентские выборы», всё больше ужесточаются, и перспектив для улучшения отношений Москвы и Вашингтона не видно. По мнению автора, всё это ещё больше подталкивает Путина к активизации связей с Китаем: «Стагнация экономики, которой управляет путинское окружение, углубляется из-за коррупции и неэффективного менеджмента. Некоторые эксперты полагают, что зависимость от Китая неизбежна». В частности, Россия уже начала искать возможности сотрудничества с Китаем по стратегическому проекту развития Северного Ледовитого океана. В окружении Путина укрепляет позиции «китайское лобби», включая «Роснефть» и другие госкомпании, которые оказались под западными санкциями и начали испытывать проблемы с финансированием, подчёркивается в статье.

По мнению экспертов, приглашение Китая для совместного участия в военных учениях — это попытка Москвы создать с Пекином равноправный союз, захватив инициативу в области безопасности, пишет Nihon Keizai Shimbun. «Мировой порядок пошатнулся. И на этом фоне дипломатия Абэ, который полагается на личные связи, забуксовала», — заключает автор.