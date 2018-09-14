National Interest рассказал, как США помогли Москве захватить Курилы

Специалист по вопросам безопасности и военной истории Себастьян Роблин в статье для The National Interest рассказывает, как США помогли СССР в разгроме милитаристской Японии. По его мнению, без американской помощи советским войскам не удалось бы разгромить остатки Квантунской армии и захватить Сахалин и Курилы.

10 апреля 1945 года советский сухогруз подошёл к побережью военной базы на Аляске Холодный залив. На борту судна было 500 моряков Военно-морского флота СССР, которые прибыли на американскую базу, чтобы пройти тренировку и научиться управлять одним из 149 кораблей США, которые Вашингтон передал Советскому Союзу. Как пишет специалист по вопросам безопасности и военной истории Себастьян Роблин, тайной миссией этого флота было доставить солдат Красной армии для вторжения в Японию, хотя на то время Москва и Токио официально находились в мирных отношениях.



В начале 1945 года военные США собрали достаточно доказательств того, что десантная высадка на японских островах была бы чрезвычайно кровавой и разрушительной. Поэтому президент США Франклин Рузвельт пытался привлечь советскую армию, чтобы она поддержала американское вторжение, хотя советский лидер не был в этом заинтересован.



В октябре 1939 года советские танки и монгольская кавалерия разбили японские силы в Монголии в решающей битве на Халхин-Голе. После этого Кремль и Токио официально заключили пакт о нейтралитете. В японской Квантунской армии не было большого желания взять реванш, а СССР вскоре был полностью занят войной против Третьего рейха. Но в октябре 1944 года Сталин сказал Рузвельту и премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, что он направит Красную армию на войну против Японии через три месяца после падения нацистской Германии. Кроме того, он поставил условие, что СССР должны предоставить для этого корабли.



Советские военно-морские силы, продолжает автор статьи, проводили небольшие десантные операции в Арктике, на Балтийском и Чёрном морях во времена Второй мировой войны, у них не было столько возможностей для высадки морского десанта, как у западных союзников. Советские корабли были технологически отсталыми, а кроме того, они были развёрнуты в атлантическом направлении, где продолжалась борьба с нацистскими войсками. Но если США соглашались помочь СССР подготовить вторжение в Японию, нужно было не просто передать корабли, но и научить советских солдат ими управлять.



В феврале 1945 года Вашингтон и Москва договорились организовать переброску кораблей в Колд-Бей на Аляске. Поскольку Советы официально сохраняли нейтралитет, было важно, чтобы операция под кодовым названием «Проект Хула» оставалась в секрете. В итоге было решено передать 180 кораблей. Наиболее боеспособными были патрульные фрегаты класса «Тахома», оптимизированные под борьбу против подводных лодок и оснащённые трёхдюймовыми и многочисленными боковыми пушками. Они были дополнены 34 минными тральщиками класса «Эдмирэбл», которые были оснащены схожим вооружением. Кроме того, Советский Союз получил 92 катера для борьбы с субмаринами и запасные деревянные торпедные лодки. Также американцы предоставили четыре плавучих станции для ремонта повреждённых судов. Но наиболее важным вкладом Вашингтона стали большие десантные корабли «Лэндинг крафт инфантри», оснащённые пандусами, по которым одновременно могли сбежать на берег до 200 солдат.



Первые пять советских кораблей прибыли в Холодный залив в апреле, привезя на обучение 2358 советских моряков и их командира адмирала Бориса Попова, который ранее командовал эсминцем. Тренировке мешала суровая погода на Аляске, а также языковой барьер. Американским военным было трудно объяснить советским солдатам, как работать с радарами, поскольку они понятия не имели о существовании такой технологии. К 17 мая подготовка советских моряков была завершена, и после специальной торжественной церемонии предоставленные США корабли отправились в СССР.



Через три месяца после капитуляции нацистской Германии советские войска выступили против Квантунской армии Японии в Маньчжурии. Американские корабли были направлены в акваторию, которая разделяла СССР и Японскую империю. Первыми целями для них стали остров Сахалин, который был на то время поделён между советской и японской стороной, и Курильские острова.



Советские сухопутные войска начали вторжение в южную часть Сахалина 11 августа. 15 августа японским войскам было приказано прекратить сопротивление, и советский флот, начиная с 16 августа, начал серию десантных операций. Однако японский гарнизон продолжал отбиваться, и поэтому с советской стороны были потери. Но после официальной капитуляции Японии были захвачены порты Торо и Маока.



Штурм Курильских островов, начавшийся 18 сентября, оказался ещё более беспощадным. 16 кораблей были развёрнуты для высадки советских морских пехотинцев на острове Шумшу. Но береговые батареи на мысе Кокутан потопили пять десантных кораблей, в результате чего морские пехотинцы остались без своих радиостанций и тяжёлого вооружения. Плацдарм был почти захвачен контратакующими японскими солдатами, хотя советская воздушная поддержка, противотанковые винтовки и морская артиллерия в конечном счёте смогли разбить лёгкие японские танки. Через несколько дней японский гарнизон наконец выполнил приказ о капитуляции, и советские военно-морские силы начали обеспечивать безопасность остальных островов Курильской гряды.



Как заключает автор материала, проект «Хула» завершился только 4 сентября, через два дня после официальной капитуляции Японии. В рамках проекта обучение прошли 12 тыс. советских моряков, советский флот получил в распоряжение 149 кораблей.



Четыре месяца спустя ВМС США начали требовать возвращения кораблей, но холодная война к тому времени стала препятствием американо-советскому сотрудничеству. В октябре 1949 года 27 патрульных фрегатов были наконец возвращены. 15 из 25 оставшихся на плаву десантных кораблей СССР удерживал до 1955 года. К тому времени корабли пришли в такое плохое состояние, что ВМФ США даже не хотел брать на себя расходы по их утилизации, поэтому оставшиеся суда были затоплены или проданы на металлолом.