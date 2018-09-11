Mainichi Shimbun: Путин и Абэ обсудили экономическое сотрудничество на спорных островах

Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили во Владивостоке совместную экономическую деятельность двух стран в регионе, сообщает Mainichi Shimbun. Япония надеется, что это поможет укрепить доверие между государствами и станет шагом к урегулированию территориального спора о статусе Южных Курил. Россия, в свою очередь, стремится привлечь японские инвестиции в богатый ресурсами, но слаборазвитый Дальневосточный регион.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели во Владивостоке переговоры по поводу совместной экономической деятельности на спорных островах к северу от основного японского острова Хоккайдо, пишет Mainichi Shimbun.

В начале их встречи на полях ежегодного экономического форума в дальневосточном российском портовом городе оба лидера заявили, что двусторонние отношения между странами продолжают развиваться. «Отношения между двумя странами плавно развивались со времени саммита России и Японии два года назад в Нагато» в западной Японии, отметил Абэ. Путин, в свою очередь, заявил, что двусторонние отношения существенно улучшаются.

Абэ также сказал, что хочет поговорить о мирном договоре после Второй мировой войны, который Москва и Токио не подписали из-за территориального спора по поводу группы островов. Япония стремится укрепить доверие через экономическую деятельность, что может быть шагом на пути к урегулированию многолетнего территориального спора и, в конечном итоге, к подписанию мирного договора. Россия, со своей стороны, надеется привлечь японские инвестиции в богатый ресурсами, но слаборазвитый Дальневосточный регион.

Как напоминает издание, острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые Япония считает своими северными территориями, а Россия называет Южными Курилами, были захвачены Советским Союзом в конце Второй мировой войны в 1945 году. Сейчас основное внимание сосредоточено на том, смогут ли обе стороны уточнить детали запланированных мероприятий в пяти сферах, включающих аквакультуру и туризм, о чём Абэ и Путин договаривались в прошлом году во Владивостоке.

В прошлом месяце обе страны не смогли начать свои деловые миссии на островах из-за плохих погодных условий, пишет Mainichi Shimbun. Пока что неясно, смогут ли стороны разработать специальную структуру, которая не будет затрагивать позиции обоих государств в споре о статусе островов и не создаст юридических трудностей при осуществлении экономической деятельности.

Вскоре после встречи Путина и Абэ Россия должна провести масштабные военные учения в Дальневосточном и Сибирском регионах, продолжает издание, отмечая, что, по уточнению Москвы, учения не будут проходить на территории спорных островов.

Как сообщается в статье, Восточный экономический форум проводится по инициативе Владимира Путина с 2015 года и направлен на привлечение инвестиций в Дальневосточный регион. На это мероприятие пригласили и Ким Чен Ына, однако он не примет участия в деятельности форума. Премьер-министр Японии, как и другие участники, планирует выступить с речью на заседании в среду. Во время своего четырёхдневного пребывания во Владивостоке Абэ также планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином, премьер-министром Южной Кореи и главой Монголии, пишет Mainichi Shimbun.