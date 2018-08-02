Asahi Shimbun: Россию тревожат планы Японии развернуть у себя американскую систему ПРО

В ходе встречи в формате «два плюс два» между главами внешнеполитических и оборонных ведомств России и Японии российская сторона выразила обеспокоенность по поводу планов Токио развернуть на своей территории системы противоракетной обороны Aegis Ashore, сообщает Asahi Shimbun.

Глава МИД Японии Таро Коно и министр обороны Ицунори Онодэра встречались в России со своими российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Эта была первая встреча в подобном формате, отмечает издание.

На совместной пресс-конференции после этой встречи Лавров заявил: «Мы вновь привлекли внимание к тем озабоченностям, которые российская сторона уже высказывала в связи с развёртыванием в регионе элементов глобальной системы ПРО США».

Как указал Онодэра, во время переговоров он призвал Россию к пониманию, отметив, что система Aegis Ashore носит «чисто оборонительный» характер и «предназначена для защиты Японии».

«Она не представляет угрозы для России», — подчеркнул он.

Япония планирует потратить почти 470 млрд йен ($4,2 млрд) на развёртывание этой системы ПРО. И хотя комплекс предназначен для защиты от запускаемых КНДР баллистических ракет, однако радиус его действия составляет 1000 км, а это означает, что ракеты, запущенные со «спорных северных территорий», то есть с южных островов Курильской гряды, также могут быть обнаружены.

Как отмечает Asahi Shimbun, Москва уже давно утверждает, что Aegis Ashore — это прямая угроза для национальной безопасности России, поскольку создаётся в рамках планов США по развёртыванию системы ПРО в Азии.

Между тем японская сторона, в свою очередь, выразила беспокойство по поводу усилий России по укреплению её военного потенциала на четырёх островах Курильской гряды, которые Токио называет «северными территориями», а также по поводу запланированных на это лето учений на Дальнем Востоке.