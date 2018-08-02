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Asahi Shimbun: Россию тревожат планы Японии развернуть у себя американскую систему ПРО

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Российская сторона в ходе недавней встречи министров России и Японии заявила о том, что она обеспокоена планами Токио развернуть на своей территории американскую систему ПРО Aegis Ashore, пишет Asahi Shimbun. В ответ на это японская сторона подчеркнула, что этот комплекс не представляет для Москвы никакой угрозы.
Asahi Shimbun: Россию тревожат планы Японии развернуть у себя американскую систему ПРО
Reuters
В ходе встречи в формате «два плюс два» между главами внешнеполитических и оборонных ведомств России и Японии российская сторона выразила обеспокоенность по поводу планов Токио развернуть на своей территории системы противоракетной обороны Aegis Ashore, сообщает Asahi Shimbun.
 
Глава МИД Японии Таро Коно и министр обороны Ицунори Онодэра встречались в России со своими российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Эта была первая встреча в подобном формате, отмечает издание.
 
На совместной пресс-конференции после этой встречи Лавров заявил: «Мы вновь привлекли внимание к тем озабоченностям, которые российская сторона уже высказывала в связи с развёртыванием в регионе элементов глобальной системы ПРО США».
 
Как указал Онодэра, во время переговоров он призвал Россию к пониманию, отметив, что система Aegis Ashore носит «чисто оборонительный» характер и «предназначена для защиты Японии».
 
«Она не представляет угрозы для России», — подчеркнул он.
 
Япония планирует потратить почти 470 млрд йен ($4,2 млрд) на развёртывание этой системы ПРО. И хотя комплекс предназначен для защиты от запускаемых КНДР баллистических ракет, однако радиус его действия составляет 1000 км, а это означает, что ракеты, запущенные со «спорных северных территорий», то есть с южных островов Курильской гряды, также могут быть обнаружены.
 
Как отмечает Asahi Shimbun, Москва уже давно утверждает, что Aegis Ashore — это прямая угроза для национальной безопасности России, поскольку создаётся в рамках планов США по развёртыванию системы ПРО в Азии.
 
Между тем японская сторона, в свою очередь, выразила беспокойство по поводу усилий России по укреплению её военного потенциала на четырёх островах Курильской гряды, которые Токио называет «северными территориями», а также по поводу запланированных на это лето учений на Дальнем Востоке.
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источник
Asahi Shimbun Япония Азия
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Дальний Восток ПРО Россия Северная Корея Сергей Лавров Сергей Шойгу учения Япония
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