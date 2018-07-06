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ERR: в Японии казнили основателя «Аум Синрикё» Сёко Асахару

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Основатель религиозной секты «Аум Синрикё» Сёко Асахара был казнён в Японии. Как передаёт ERR, помимо Асахары были казнены ещё несколько человек, ответственных за крупнейший теракт в японской истории.
ERR: в Японии казнили основателя «Аум Синрикё» Сёко Асахару
Reuters

В Японии казнён основатель религиозной секты «Аум Синрикё»* Сёко Асахара, а также несколько руководителей организации, ответственной за крупнейший теракт в японской истории. 

Как напоминает ERR, в марте 1995 года сектанты распылили отравляющий газ зарин в токийском метро, в результате чего погибли 13 человек и пострадали ещё около 6 тыс.
 
После теракта многие члены секты предстали перед судом. В общей сложности на скамье подсудимых оказалось более 200 человек. 13 из них были приговорены к смертной казни. 
 
Помимо Асахары казнены Киёхидэ Хаякава, который выполнял в секте роль военного министра, а также Томомаса Накагава и Ёсихиро Иноуэ. Все приговоры приведены в исполнение через повешение. 
 
Религиозная секта «Аум Синрикё» была основана в 1987 году Сёко Асахарой. Её численность, по разным данным, достигала от 30 тыс. до 50 тыс. человек, из них значительная часть находилась в России, где сектанты вели свою активную деятельность.
 
* Международное религиозное объединение «Аум Синрикё» (AumShinrikyo, AUM, Aleph) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 20.09.2016.
 

 

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источник
ERR Эстония Европа
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