Guardian: японского госслужащего оштрафовали за то, что слишком рано уходил на обед

64-летнего сотрудника службы водоснабжения в японском городе Кобе наказали за то, что он неоднократно начинал свой обеденный перерыв на три минуты раньше положенного. Начальники госслужащего назвали его поступок «вызывающим глубокое сожаление» и принесли извинения в телеэфире, пишет The Guardian. По словам издания, этот случай противоречит продвигаемой в стране инициативе, которая призвана покончить со смертельно опасным переутомлением японцев на рабочем месте.

Стремление японских властей исправить существующий в стране «удручающий» дисбаланс трудовой и частной жизни оказалось под вопросом. Сомнение вызвало отношение к одному из госслужащих, которого наказали за уход на обед раньше положенного времени, пишет The Guardian.

64-летний работник службы водоснабжения в городе Кобе был оштрафован и получил выговор после того, как обнаружилось, что он неоднократно покидал рабочее место всего за три минуты до начала обеденного перерыва. По подсчётам начальства, это повторялось 26 раз в течение семи месяцев.

После этого случая руководство службы провело телеконференцию. Они назвали поступок своего сотрудника «вызывающим глубокое сожаление» и поклонились аудитории, чтобы принести извинения, утверждает издание.

В интервью местным СМИ представители службы объяснили, что работник нарушил закон о государственной службе. Согласно ему, чиновники должны «концентрироваться на своей работе».

Инцидент произошёл на фоне принятие мер, которые должны покончить с «изнурительно долгими трудовыми часами» в Японии. В прошлом месяце нижняя палата парламента одобрила законопроект, который ограничивает ежемесячную переработку 100 часами в ответ на участившиеся случаи смерти на рабочем месте из-за переутомления, отмечает The Guardian.

Как поясняет издание, правительству пришлось ответить на протесты общественности, вызванные смертью 24-летней сотрудницы рекламного гиганта Dentsu Мацури Такахаши. В 2015 году она покончила жизнь самоубийством после того, как была вынуждена работать в месяц более 100 часов сверхурочно, в том числе в выходные.

После случая с Такахаши стали раздаваться требования изменить трудовую культуру, которая заставляет японцев проводить много времени на работе, чтобы показать свою самоотверженность. В правительственном документе 2016 года утверждалось, что каждый пятый работник рискует умереть от чрезмерной нагрузки.

В соцсетях к поступку городских властей отнеслись неоднозначно. Один пользователь Twitter высказался в их защиту, написав, что в среднем он покидает своё рабочее место раньше обычного не чаще раза в неделю. Другие интересовались, применяется ли это правило в отношении рабочих, которые отлучаются на перекур или в туалет. «А что насчёт политиков, которые спят в парламенте? В таком случае их тоже следует уволить», — предложил один блогер.

Издание обращает внимание, что ранее в Кобе за схожий проступок временно был отстранён от службы ещё один городской чиновник. По словам начальства, за полгода он отсутствовал на рабочем месте более 55 часов.