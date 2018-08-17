HuffPost: американская ведущая приписала США победу над «коммунистической Японией»

Соведущая телепрограммы Fox & Friends Эйнсли Ирхардт продемонстрировала «блестящее» знание мировой истории в попытке доказать величие Америки. Журналистка заявила, что её стране удалось разгромить «коммунистическую Японию», которая в реальности никогда не существовала, пишет Huffington Post.

«Истинный патриот» и одна из соведущих телепрограммы Fox & Friends Эйнсли Ирхардт оконфузилась в прямом эфире. Во время своего утреннего призыва к Америке она упомянула никогда не существовавшую «коммунистическую Японию», пишет Huffington Post.

Таким образом, по словам издания, Ирхардт продемонстрировала незнание мировой истории. Ведь в отличие от её западных соседей Япония не приняла коммунистическую идеологию в XX веке, а во время Второй мировой в стране существовала военная диктатура.

Huffington Post поясняет, что журналистка отреагировала на заявление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Накануне он раскритиковал предвыборный слоган Дональда Трампа и предположил, что Америка «никогда не была великой». Его комментарий вызвал недовольство у некоторых политиков и, несомненно, задел за живое Ирхардт.

«Вы знаете, что мы разгромили коммунистическую Японию, радикальных исламистов. Мы просим наших мужчин и женщин отправляться за рубеж. Они воюют и терпят огромные лишения ради нашей страны, чтобы мы могли быть землёй свободных, землёй смелых», — заявила ведущая.

Не моргнув глазом, она продолжала: «Мы — самая щедрая нация в мире. Да, у нас есть недостатки, но наша страна, без сомнений, делает мир лучше. Мы — великие».

Соведущий Fox & Friends Стив Дуси, по-видимому, решил слегка поправить ремарку Ирхардт, согласившись с её посылом. «Да, и коммунизм, и Японию, и множество других вещей», — добавил он.