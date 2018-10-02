CNN: на новом календаре Путин предстал перед россиянами твёрдым снаружи, но мягким внутри

На новом «президентском» календаре Владимир Путин предстал перед россиянами практически всемогущим лидером, которому, тем не менее, не чуждо сострадание, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Фредерик Пляйтген, россиян подобные календари заставляют испытывать гордость за своего президента, что приводит к тому, что эти товары пользуются большим спросом.

Президентский календарь: Владимир Путин на любой месяц в году. Корреспондент CNN Фредерик Пляйтген покажет нам новый календарь, который оказался на российских прилавках.

Кремлёвская звезда обложек вернулась — новенький календарь за 2019 год с Владимиром Путиным совсем недавно поступил в российские киоски, и многие россияне гордятся образом своего президента.

ПРОХОЖАЯ: Думаю, что не у каждой страны есть такой сильный президент, как у нашей, и, мне кажется, что многим хотелось бы, чтобы такой президент был у них. Всегда приятно слушать и наблюдать за нашим президентом, он всегда очень хорошо выступает.

Путин с щенком, Путин с детёнышем леопарда, Путин в седле зимой и даже — мороз по коже — Путин, окунающийся в ледяную прорубь на Крещение.

ДРУГАЯ ПРОХОЖАЯ: У того, кто посмотрит на этот календарь, сложится хорошее впечатление о нашем президенте, и они поймут, что он мастер на все руки: любит животных, умеет стрелять, хорошо выглядит и с удовольствием занимается спортом.

Практически всемогущий президент — таким изображают Путина, будь то в контексте международных саммитов, как, например, во время переговоров с президентом Дональдом Трампом в этом году, или во время его поездок вместе со своими высокопоставленными чиновниками к девственным берегам рек и взгорьям Сибири. Парадом здесь командует именно Путин, ведя за собой свою грозную стаю.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Календари составлены таким образом, чтобы показать россиянам, что у них есть сильный и уверенный в себе лидер, который при этом остаётся человеком из народа, которому не чуждо сострадание. Обычно они расходятся очень хорошо.

Владельцы киосков и магазинов, с которыми мы пообщались, считают, что эту партию тоже раскупят очень быстро. Однако у них всегда есть большой запас календарей с Путиным для опоздавших, чтобы фотографии с глянцевых страниц напомнили россиянам и туристам об уме, умениях и, разумеется, удали Владимира Владимировича Путина.

Фред Пляйтген, CNN, Москва.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 октября 2018 года.