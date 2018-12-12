К Сталину — вдумчиво: в Екатеринбурге стряхнули пыль с цитат «отца народов» и поместили на календарь

Появившийся в Екатеринбурге новый календарь на 2019 год с мотивирующими напутствиями советского лидера Иосифа Сталина пользуется спросом среди покупателей, передаёт Euronews. Однако есть и те, кто не согласен вешать такое к себе на стену из-за неоднозначной оценки личности и деятельности Сталина.

Повесить вождя на стену предлагает группа энтузиастов из Екатеринбурга: «Сталин. Напутствие большевикам» — именно так называется созданный ими настенный календарь. На каждом из 12 листов написана одна из мотивирующих цитат «отца народов».

Календарь стал если не трендом, то пользуется популярностью у россиян. Его создатели заявляют, что хотят, чтобы люди отнеслись к его личности вдумчиво.

КИРИЛЛ КОРИЦКИЙ, издатель: Те идеалы, которые выражены, по крайней мере, в тех цитатах, которые мы стараемся приводить, сталинских — они, на наш взгляд, отражают чаяния трудящегося большинства. И поэтому популярность также растёт.

Цена календаря — около 450 рублей.

ПРОДАВЩИЦА: Уже несколько лет мы продаём календари со Сталиным. Ну, кому не нравится — мы же никому не навязываем! У нас есть календари с птичками, у нас есть календари с рыбками, у нас есть календари с художниками — пожалуйста, выбор большой!

А что думают о личности Сталина покупатели?

ПОКУПАТЕЛЬ: Независимо от того, какая это была фигура, человек он великий. Ну, то есть, личность в истории великая. Что ещё?

Для других же это далеко не так.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Другой мой дедушка, к сожалению, был репрессирован и в тридцать седьмом году погиб. Поэтому у меня тоже двойственное отношение: я бы у себя на стенку не повесила. Но, возможно, люди в возрасте, какие-то пенсионеры, ветераны, возможно, да. Ну вот я лично — нет.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2018 года.