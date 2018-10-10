Times: «впервые слышу» — половина российской молодёжи в полном неведении о сталинских чистках

По данным ВЦИОМ, 47% россиян в возрасте от 18 до 24 лет никогда не слышали о сталинских репрессиях, сообщает The Times. Как отмечает издание, хотя большая часть населения признаёт, что чистки затронули их семьи, в современной российской культуре всё меньше критикуют советского вождя.
Результаты недавних опросов показывают: почти половина молодых россиян ничего не знает о сталинских репрессиях. The Times связывает такое явление с процессом реабилитации репутации советского вождя в современной России.
Как отмечает британское издание, за 20 лет, что Сталин провёл у власти, после вынесения смертных приговоров, а также в трудовых лагерях, по оценкам, погибло порядка 20 млн. человек. «Тем не менее 47% россиян в возрасте от 18 до 24 лет заявили государственному исследовательскому центру ВЦИОМ, что они впервые слышат о политических репрессиях сталинской эпохи».
Газета подчёркивает, что данные по молодым людям составляют резкий контраст со статистикой, относящейся ко всему населению. Так, в целом 80% россиян о чистках знают, а более трети респондентов и вовсе утверждают, что репрессии сталинского режима коснулись их родственников.
После смерти Сталина его действия осудили многие советские лидеры, однако с тех пор как к власти теперь уже в России в 2000 году пришёл Владимир Путин критики стало куда меньше, утверждает The Times. И несмотря на то, что по инициативе действующего президента в Москве в память жертвам репрессий была основана «Стена скорби», некоторые всё равно считают, что Путин недооценивает масштабы сталинского произвола, предпочитая сосредотачиваться на вкладе советского вождя в победу над нацистской Германией.
«В официальной школьной программе нет ничего про сталинские чистки. Об этом учителя могут рассказать ученикам лишь по собственной инициативе. Но многие дети оканчивают школу, так ничего про это и не узнав, до тех пор пока им ничего не расскажут в семье», — комментирует директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.
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