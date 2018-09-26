«Сталин бы вами гордился»: американский конгрессмен ответил родне, агитировавшей против него

Политические разногласия вносят раскол в американские семьи, констатирует ABC News. Шестеро братьев и сестёр конгрессмена-республиканца Пола Госара записали предвыборный ролик, в котором призывали избирателей голосовать за его противника-демократа. В ответ Госар раскритиковал их в Twitter и даже припомнил Сталина.

В политике сейчас так много того, чего мы прежде не видели. Очередная новость из Аризоны, где конгрессмена-республиканца атакуют с неожиданной стороны… Подробности расскажет Дэвид Райт.



Дэвид, какой впечатляющий поворот в конце этого агитационного ролика!



ДЭВИД РАЙТ, корреспондент ABC News: Это точно, Джордж! Мы все знаем, что в нашей стране глубокий раскол. Из-за политики даже семьи распадаются! Так что этот атакующий ролик в борьбе за четвёртый избирательный округ Аризоны — шокирующая примета времени. Не только из-за того, что в нём говорится, но и из-за того, кто это говорит.



ГРЕЙС ГОСАР, сельский врач: Конгрессмен Пол Госар не делает ничего, чтобы помочь…



Ролик, агитирующий против Пола Госара, республиканца из Аризоны, следует знакомой формуле…



ДЭВИД ГОСАР, юрист: Пол совершенно точно не работает на свой округ.



Избиратели, жалующиеся на своего действующего представителя.



ГРЕЙС ГОСАР: Если им важны рабочие места, они призовут его к ответу!



ДЖЕННИФЕР ГОСАР, медицинский переводчик: Если бы ему действительно была небезразлична сельская Аризона, он бы уж наверняка боролся за социальное обеспечение…



Но приглядитесь! Видите определённое фамильное сходство?



ТИМ ГОСАР, частный детектив: Меня зовут Тим Госар.



ДЭВИД ГОСАР: Дэвид Госар.



ГРЕЙС ГОСАР: Грейс Госар.



ДЖОАН ГОСАР: Джоан Госар.



ГАСТОН ГОСАР: Гастон Госар.



ДЖЕННИФЕР ГОСАР: Дженнифер Госар.



Родные братья и сёстры конгрессмена!



ДЖОАН ГОСАР: И я поддерживаю доктора Брилла.



ГАСТОН ГОСАР: Доктора Брилла.



ТИМ ГОСАР: От всего сердца поддерживаю кандидата в конгресс — доктора Дэвида Брилла.



ДЭВИД БРИЛЛ, кандидат в конгресс США: Я доктор Дэвид Брилл, и я одобряю сказанное.



Ничего себе! На этих выходных конгрессмен ответил резким твитом, в котором пренебрежительно назвал своих братьев и сестёр «либеральными демократами, ненавидящими президента Трампа», и «недовольными сторонниками Хиллари». «Как и все леваки, — пишет он, — они ставят политическую идеологию выше семьи. Сталин бы ими гордился». И добавляет: «Семью не выбирают».



ГРЕЙС ГОСАР: Пол Госар — мой брат.



ДЖЕННИФЕР ГОСАР: Мой брат.



Родная семья Госара, по сути, разделилась два к одному не в его пользу. В ролике не фигурируют трое из его девяти братьев и сестёр. Но теперь решила высказаться мама. Она заявила The New York Times, что её сын-конгрессмен «проделал огромную работу для Аризоны, и они его любят». Ответ Госара: «Похоже, я и вправду мамин любимчик!»



ДЭВИД РАЙТ: Ха-ха-ха! Штука в том, что ни мама, ни кто-либо из девяти братьев и сестёр не живёт в Аризоне. Так что никто из них не может проголосовать ни за, ни против Госара. И всё равно призадумаешься, на что будет похож их ужин в День благодарения!



Будет весело!



Уф…



Никогда не видела ничего подобного!



Но когда смотришь это в первый раз, невозможно сдержать смех! Мне нравится доктор Брилл в конце: «Я доктор Брилл, и я не могу поверить в то, как мне повезло!»



А вы-то думали, что это у вас не ладится семейная жизнь!



Дата выхода в эфир 24 сентября 2018 года.