WFB: никак не успокоится — американский ведущий всё время сравнивает Трампов с Романовыми

За последние полтора года ведущий американского канала MSNBC Крис Мэтьюс сравнил семью Трампов с династией Романовых целых 15 раз, пишет The Washington Free Beacon. Как отмечает издание, Мэтьюс считает, что постоянно сидящие рядом с американским лидером его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер — это «не по-американски». Тем не менее, его осадил бывший ведущий CNN Пирс Морган, высказавший версию, что Мэтьюс намекает на то, что семья Трампов «тоже кончит не слишком хорошо».

Ведущий программы Hardball на американском канале MSNBC Крис Мэтьюс неоднократно сравнивал Дональда Трампа и его семью с династией Романовых, несмотря на то, что члены императорской семьи были убиты в период формирования Советского Союза, пишет The Washington Free Beacon.

Мэтьюс, который начал проводить подобные параллели в прошлом апреле, неоднократно сравнивал с Романовыми Трампа, его дочь Иванку и зятя Джареда Кушнера, находящиеся, по его словам, всегда подле американского лидера.

«Не знаю, заметили ли вы это в нынешней администрации, но я бы сравнил Трампа с царской семьёй вроде Романовых, с последней царской семьёй России», — заявил Мэтьюс.

«Я вспомнил о Романовых, потому что в президенте, который считает, что царская семья должна сидеть за столом власть имущих, есть что-то эдакое. Это не по-американски. Это идёт вразрез с традициями. Это что-то странное», — отметил Мэтьюс во время другого эфира.

С весны 2017 года Мэтьюс сравнил Трампов с Романовыми 15 раз, даже несмотря на то, что этим он вызвал критику бывшего ведущего CNN Пирса Моргана.

«Я смотрел — это был Крис Мэтьюс, да? — как он говорит о том, что Трампы — это Романовы. И он закончил не просто их сравнением с Романовыми, которые были царствующей семьей в России на протяжении 300 лет. Он напомнил о том, как они кончили», — заметил он.

Морган также заострил внимание на том, что в 1918 году Романовы были «убиты коммунистами».

«Что бы вы ни думали о Романовых, это не та параллель, которую, по моему мнению, должен проводить кто бы то ни было в американских СМИ, — подчеркнул он. — Что же мы должны вынести из этих слов? Что Джареда, Иванку и Дональда каким-то образом убьют коммунисты»?

На вопрос о том, почему Мэтьюс продолжает сравнивать Трампов и Романовых, ведущий ответил следующее: «Он почти как звезда НБА. У него обязательно должна быть свита, но его свита — это всегда Иванка и его зять; они всегда сидят вокруг него. Если вы посмотрите на заседание кабинета, то на фотографии они сидят вокруг него как царская семья».

«Конечно, Романовы кончили не слишком хорошо, — оговорился Мэтьюс, — Так что эта модель не идеальна».

Видео: The Washington Free Beacon