Washington Free Beacon Оригинал

WFB: никак не успокоится — американский ведущий всё время сравнивает Трампов с Романовыми

Материал представлен в пересказе ИноТВ
За последние полтора года ведущий американского канала MSNBC Крис Мэтьюс сравнил семью Трампов с династией Романовых целых 15 раз, пишет The Washington Free Beacon. Как отмечает издание, Мэтьюс считает, что постоянно сидящие рядом с американским лидером его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер — это «не по-американски». Тем не менее, его осадил бывший ведущий CNN Пирс Морган, высказавший версию, что Мэтьюс намекает на то, что семья Трампов «тоже кончит не слишком хорошо».
WFB: никак не успокоится — американский ведущий всё время сравнивает Трампов с Романовыми
Reuters

Ведущий программы Hardball на американском канале MSNBC Крис Мэтьюс неоднократно сравнивал Дональда Трампа и его семью с династией Романовых, несмотря на то, что члены императорской семьи были убиты в период формирования Советского Союза, пишет The Washington Free Beacon.

 
Мэтьюс, который начал проводить подобные параллели в прошлом апреле, неоднократно сравнивал с Романовыми Трампа, его дочь Иванку и зятя Джареда Кушнера, находящиеся, по его словам, всегда подле американского лидера.
 
«Не знаю, заметили ли вы это в нынешней администрации, но я бы сравнил Трампа с царской семьёй вроде Романовых, с последней царской семьёй России», — заявил Мэтьюс.
 
«Я вспомнил о Романовых, потому что в президенте, который считает, что царская семья должна сидеть за столом власть имущих, есть что-то эдакое. Это не по-американски. Это идёт вразрез с традициями. Это что-то странное», — отметил Мэтьюс во время другого эфира.
 
С весны 2017 года Мэтьюс сравнил Трампов с Романовыми 15 раз, даже несмотря на то, что этим он вызвал критику бывшего ведущего CNN Пирса Моргана.
 
«Я смотрел — это был Крис Мэтьюс, да? — как он говорит о том, что Трампы — это Романовы. И он закончил не просто их сравнением с Романовыми, которые были царствующей семьей в России на протяжении 300 лет. Он напомнил о том, как они кончили», — заметил он.
 
Морган также заострил внимание на том, что в 1918 году Романовы были «убиты коммунистами».
 
«Что бы вы ни думали о Романовых, это не та параллель, которую, по моему мнению, должен проводить кто бы то ни было в американских СМИ, — подчеркнул он. — Что же мы должны вынести из этих слов? Что Джареда, Иванку и Дональда каким-то образом убьют коммунисты»?
 
На вопрос о том, почему Мэтьюс продолжает сравнивать Трампов и Романовых, ведущий ответил следующее: «Он почти как звезда НБА. У него обязательно должна быть свита, но его свита — это всегда Иванка и его зять; они всегда сидят вокруг него. Если вы посмотрите на заседание кабинета, то на фотографии они сидят вокруг него как царская семья».
 
«Конечно, Романовы кончили не слишком хорошо, — оговорился Мэтьюс, — Так что эта модель не идеальна».
 
Видео: The Washington Free Beacon
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Washington Free Beacon США Северная Америка
теги
Дональд Трамп история Россия США царская семья
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров