Fox News: династия Клинтонов не спешит уходить со сцены — на подходе Челси

В прошлом году бывшая «первая дочь» Челси Клинтон заявляла, что не хочет баллотироваться на государственные посты. Теперь она передумала, сообщает Fox News. Американцы будут просто в восторге, если их политическая элита окончательно превратится в потомственную аристократию, состоящую из нескольких семейств, иронизирует канадский публицист Марк Стайн.

Раскол в этой стране усугубляется. Связывает нас всё меньше, но если в чём-то большинство американцев единодушно, так это в том, что династии Клинтонов пора наконец уйти на покой. Конечно же, это вряд ли произойдёт. В прошлом году Челси Клинтон заявляла, что не хочет баллотироваться, ей никто не поверил, и, как оказалось, правильно. Теперь она называет себя, цитирую, «определённо, одним из возможных кандидатов». Что это значит для всех нас? Спросим у Марка Стайна.



Будет ли она баллотироваться, Марк? На какую должность и под каким предлогом?



МАРК СТАЙН, консервативный публицист: Думаю, Такер, все согласятся, — и пару минут назад вы обсуждали это с Энн, — что настоящий урок выборов 2016 года таков: американцы хотят, чтобы у них была несменяемая, потомственная политическая элита из одних и тех же трёх-четырёх семейств…



Ха-ха-ха!



МАРК СТАЙН: 25 лет Клинтонов недостаточно. Посмотрите выступление Билла Клинтона о диарее в Африке, за которое пара саудовских принцев заплатила ему семизначную сумму. В конце выступления саудовские принцы аплодируют, требуя, чтобы так продолжалось ещё 25 лет!



Итак, если не Челси, то (губернатор штата Нью-Йорк, сын губернатора штата Нью-Йорк. — ИноТВ) Эндрю Куомо, который говорит, что Америка никогда не была великой. Потому что в общественной жизни как-то маловато людей с фамилией Куомо. Или Джозеф Патрик Патрик Джозеф Шрайвер-Лоуфорд-Кеннеди Седьмой. Если же не кто-то из них, то… Такер, я мечтаю, что однажды Тюдоры и Стюарты соберутся вместе, и Джордж Прескотт Буш женится на Челси, и будет одна династия Клинтон-Буш-Родэм-Сакс-Кобург-Гота навсегда, и мы заживём большой дружной семьёй!



Вам просто завидно. Вы ведь никогда не работали на McKinsey и не учились в Стэнфордском университете. Знаете, пару месяцев Челси занимала высокую должность в хеджевом фонде.



МАРК СТАЙН: Да, а потом ушла в фонд Клинтонов, потому что, по её собственным словам, поняла, что ей не важны деньги. Легко так говорить, когда твой папа получает семизначные суммы за речи о диарее в Африке!



Ха-ха-ха! Кажется, на тот момент, как она заявила, что деньги ей безразличны, у неё были в буквальном смысле самые просторные апартаменты в Нью-Йорке, стоимостью 10 миллионов долларов.



МАРК СТАЙН: Так и есть.



Невероятно! Какая у вас прекрасная память! Марк Стайн, рад был вас видеть. Впрочем, как и всегда. Спасибо!



Дата выхода в эфир 20 августа 2018 года.