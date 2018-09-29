Tagesanzeiger выявил историческое сходство современной России с СССР начала холодной войны

Поведение современной России и Советского Союза времён начала холодной войны очень схоже, пишет Tages-Anzeiger. Об этом свидетельствуют слова американского дипломата Джорджа Кеннана, который 70 лет назад опубликовал статью об «истоках советского поведения». Сегодня его оценка звучит «пугающе актуально», отмечает автор статьи Кристоф Мюнгер.

Россия расширяет своё присутствие в мире и заметнее всего делает это в Сирии, пишет Tages-Anzeiger. К тому же недавно Кремль провёл учения «Восток-2018», самые масштабные с 1981 года. Это «очевидная демонстрация силы» и «сигнал Западу», убеждён автор статьи Кристоф Мюнгер.

«Нас беспокоит внешняя политика Кремля, главным образом скрытые действия Москвы, недостаток открытости, двуличие, недоверие и по большей части недоброжелательные намерения», — это слова некоего мистера Икс, однако он давал оценку не нынешней ситуации, а тому, что происходило 70 лет назад, когда началась холодная война между коммунистическим восточным блоком и демократическим западным.

Под псевдонимом Икс скрывался американский дипломат Джордж Кеннан, главный стратег в Госдепартаменте США. Текст его статьи в издании Foreign Affairs под заголовком «Истоки советского поведения» встревожил не только Вашингтон, но и всю американскую общественность, став основой для разработки стратегии сдерживания.

Говорят, история никогда не повторяется один к одному, но события того времени очень сильно напоминают происходящее сейчас, а слова Кеннана звучат «пугающе актуально». Возможно, мир вновь ждёт противостояние блоков, хотя таких сильно идеологизированных и вооружённых до зубов структур сейчас не существует, рассуждает Мюнгер. Или же это всего лишь этап, который завершится с уходом эпохи главы Кремля Владимира Путина?

Поведение Советского Союза в те годы, каким описывает его американский дипломат, очень схоже с той политикой, которую проводят сейчас российские власти, продолжает издание. Как и тогда, главный мотив Кремля заключается в том, чтобы говорить с Западом на равных. «Россияне рады вечной дуэли, и они видят, что уже достигли больших успехов», — пишет Кеннан. Путин тоже может похвастаться успехами: «аннексия» Крыма, успешное сохранение сирийского лидера Башара Асада у власти. Ему удалось вернуть свою страну в круг великих держав, констатирует швейцарский журналист.

Внешнеполитическая стратегия Путина носит глобальный характер, что также роднит главу Кремля с его предшественниками из рядов коммунистов. Москва проявляет активность на Балканах, в Южной Америке и даже в Африке. Российский президент считает, что крушение Советского Союза — это «величайшая катастрофа XX века». Но он не просто горюет по империи, а пытается отчасти компенсировать потери, удерживая в сфере своего влияния бывшие советские республики, не успевшие войти в ЕС или НАТО.

«В силу идеологических причин русские всегда воспринимали внешний мир как враждебный, с которым нужно сражаться за пределами страны», — писал Кеннан. По его мнению, советская политика заключалась в том, чтобы «осторожно, но постоянно оказывать давление» на западные демократии и дестабилизировать их. С точки зрения советской пропаганды, демократы живут в «тёмном, заблудшем мире». Путин осуществляет схожую пропаганду.

Россия также использует дезинформацию и кибератаки, продолжает Tages-Anzeiger. Недавно даже миролюбивая Швейцария стала целью российских шпионов. «Советские лидеры используют современную технику и искусство в угоду деспотии», — писал Кеннан. Но дипломат не призывал к конфронтации с Москвой, а советовал проявить стойкость. «Главным элементом любой политики США в отношении Советского Союза должно стать долговременное, терпеливое, но жёсткое и бдительное сдерживание российских тенденций к экспансии». И сегодня эта позиция звучит здраво, отмечает автор статьи, правда американский дипломат также писал, что политика сдерживания не имеет ничего общего с «угрозами, громкими криками, излишними жестами или демонстративной жёсткостью».

Также он призывал не доверять России, когда та идёт на уступки, потому что видел в этом всего лишь «тактический манёвр». Если проводить параллели с нынешними событиями, то таким «тактическим манёвром» было перемирие в Сирии, приводит пример Мюнгер. К тому же Кеннан был убеждён в том, что советский режим «несёт в себе семена собственного распада». Возможно, это наблюдение справедливо и сегодня. Активность Москвы приобрела такой масштаб, что спотыкающаяся российская экономика, ориентированная исключительно на продажу сырья, не сможет вечно её финансировать, заключает автор.