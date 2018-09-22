Junge Welt: Венгрию и Россию сближают практические интересы и одинаковые «исторические травмы»

Венгрию и Россию сближают не только общие экономические интересы, пишет Junge Welt. Между ними проглядывается и некое политическое родство, связанное с наличием схожих исторических травм. Распад Австро-Венгерской империи подталкивает Будапешт к устранению «исторической несправедливости», так же как и крах Советского Союза — Москву, объясняет немецкое издание.

От политического флирта премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Кремля Владимиром Путиным у либеральных публицистов в Европе уже давно проступает на лбу пот, пишет Neus Deutschland. «Популист» Орбан угодил в лапы «диктатора» Путина — это потенциальная брешь в «евро-атлантической солидарности», считает издание.

При этом Венгрию и Россию сближают главным образом практические интересы. В 2014 году Венгрия, несмотря на жёсткую конкуренцию со стороны различных западных консорциумов и политическое давление Еврокомиссии, предоставила контракт на строительство двух ядерных реакторов на АЭС «Пакш» российской компании «Росатом». При этом финансирование проекта в основном осуществляется за счёт российских кредитов.

Но между странами проглядывается и некое политическое родство, отмечает издание. Владимир Путин назвал распад Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой XX века», а возвращение в состав России полуострова Крым интерпретировал отчасти как устранение исторической несправедливости, пишет издание.

В истории Венгрии также есть схожая травма, а именно Трианонский мирный договор от 1920 года, в результате подписания которого Венгрия вместе с Австрией как проигравшие в Первой мировой войне стороны потеряли две трети своих территорий. 3 млн этнических венгров оказались за границей: в Чехословакии, Румынии или Югославии.

Будапешт уже многие годы проводит в отношении этих людей «политику присоединения», пишет Neus Deutschland. Они могут получить венгерское гражданство по облегчённой процедуре, работать или учиться в Венгрии. При наличии венгерского паспорта, в принципе, им открыт весь ЕС. Против Румынии, Хорватии и Словакии это не получится использовать как средство давления, а вот против Сербии и Украины — вполне.

И поэтому Будапешт заинтересован в сотрудничестве с Москвой, объясняет издание. Венгрия, как и Россия, упрекает Киев в проведении политики украинизации, выступая от лица 200 тыс. венгров, проживающих на территории Украины. Украинские же власти обвиняют Будапешт в том, что он позволяет России себя инструментализировать. В ответ Венгрия грозится наложить вето на сближение Украины с ЕС и НАТО.

Орбан определённо рассматривает сближение с Россией как тактическое средство для оказания давления на Брюссель. Вопрос в том, как долго продлится такой «ситуативный альянс», заключает автор.