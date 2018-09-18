Financial Times: Орбан поблагодарил Путина за помощь в преодолении последствий от санкций ЕС

«Я очень рад, что на протяжении нескольких лет у нас были сбалансированные, прогнозируемые отношения», — заявил на встрече с главой Кремля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он предложил бороться сообща с любыми вещами, препятствующими сотрудничеству двух стран, а также поблагодарил Владимира Путина за помощь в преодолении санкций ЕС, рассказывает Financial Times.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил российского президента Владимира Путина за сохранение крепких двусторонних отношений с его страной и помощь в преодолении последствий антироссийских санкций ЕС, сообщает Financial Times.
«Несмотря на тот факт, что наш двусторонний торговый оборот сократился из-за принятых Евросоюзом санкций, мы смогли обратить тенденцию в нашу пользу, и сегодня я пришёл сюда с намерением поблагодарить вас за всю нашу совместную работу», — сказал Орбан главе Кремля на встрече в Москве.
«Я очень рад, что на протяжении нескольких лет у нас были сбалансированные, прогнозируемые отношения, — добавил он. — Нельзя сказать, что для нашего сотрудничества всегда обеспечивается благоприятный международный климат. Но пока все эти неприятные вещи существуют, мы можем бороться с ними сообща. Я думаю, что у нас получается это делать».
В свою очередь Путин отметил, что торговый оборот между двумя странами увеличился за последний год на 25%, а за первую половину 2018-го — на 30%. «Венгрия — безусловно, один из наших ключевых партнёров в Европе. Отношения развиваются практически по всем направлениям, — обратился глава Кремля к Орбану. — Я, конечно же, очень рад вас видеть. У нас есть что обсудить».
Российские космонавты обследуют с внешней стороны отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09», который пристыкован к МКС, во время выхода в открытый космос 15 ноября. Об этом заявил исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмос» Сергей Крикалев.
Глава Москомэкспертизы Валерий Леонов заявил о согласовании 31 проекта реконструкции советских кинотеатров. Здания превратят в районные центры шаговой доступности. Об этом сообщает m24 со ссылкой на сайт комплекса градостроительной политики и строительства.
Руководитель сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал торговое противостояние США и Китая.
В результате столкновения двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области, по уточнённым данным, погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Экс-вратарь сборной СССР, бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в беседе с НСН оценил отстранение Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от занятий с основной командой «Спартака».
Минстрой России поручил провести проверку данных о том, что ветерану Юрию Величко из Казани было отключено электричество из-за долга за услуги ЖКХ, а также сообщения о том, что он получал угрозы со стороны коллекторов. Об этом RT заявил заместитель главы ведомства Андрей Чибис.
Известный футбольный тренер Игорь Гамула прокомментировал отстранение футболистов «Спартака» Андрея Ещенко и Дениса Глушакова от тренировок с основной командой после лайков поста актёра Дмитрия Назарова с критикой в стихотворной форме тренера красно-белых Массимо Карреры.
Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США не намерены выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд заявила, что на заседании исполкома организации будет голосовать против восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).