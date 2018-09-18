Financial Times: Орбан поблагодарил Путина за помощь в преодолении последствий от санкций ЕС

«Я очень рад, что на протяжении нескольких лет у нас были сбалансированные, прогнозируемые отношения», — заявил на встрече с главой Кремля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он предложил бороться сообща с любыми вещами, препятствующими сотрудничеству двух стран, а также поблагодарил Владимира Путина за помощь в преодолении санкций ЕС, рассказывает Financial Times.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил российского президента Владимира Путина за сохранение крепких двусторонних отношений с его страной и помощь в преодолении последствий антироссийских санкций ЕС, сообщает Financial Times.

«Несмотря на тот факт, что наш двусторонний торговый оборот сократился из-за принятых Евросоюзом санкций, мы смогли обратить тенденцию в нашу пользу, и сегодня я пришёл сюда с намерением поблагодарить вас за всю нашу совместную работу», — сказал Орбан главе Кремля на встрече в Москве.

«Я очень рад, что на протяжении нескольких лет у нас были сбалансированные, прогнозируемые отношения, — добавил он. — Нельзя сказать, что для нашего сотрудничества всегда обеспечивается благоприятный международный климат. Но пока все эти неприятные вещи существуют, мы можем бороться с ними сообща. Я думаю, что у нас получается это делать».

В свою очередь Путин отметил, что торговый оборот между двумя странами увеличился за последний год на 25%, а за первую половину 2018-го — на 30%. «Венгрия — безусловно, один из наших ключевых партнёров в Европе. Отношения развиваются практически по всем направлениям, — обратился глава Кремля к Орбану. — Я, конечно же, очень рад вас видеть. У нас есть что обсудить».